"Війна була неминуча": Росія планувала вторгнення в Україну з 2007 року, — Буданов

За словами голови ГУР МО, у 2014 році Кремль скористався зручним моментом, проте навіть без подій Майдану зіткнення сталося б, але трохи пізніше.

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Російська Федерація почала готуватися до повномасштабної війни з Україною ще 2007 року, тому вона у будь-якому разі була неминуча. Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову.

За його словами, підготовка до вторгнення в Україну була задумана ще позаминулого десятиліття. 16 років тому політичне керівництво Кремля могло ухвалити рішення про це.

У 2014 році, коли було окуповано Кримський півострів і частину Донбасу, Російська Федерація вирішила не втрачати момент, але навіть за інших сценаріїв нічого не змінилося б, як вважає Кирило Буданов.

"Активно Росія почала готуватися до агресії проти України з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним для них моментом. Скажу так: не було б подій 2014 року — це нічого не змінило б. Війна між нами була неминуча", — йдеться в повідомленні. .

Більше того, був план розпочати повномасштабне вторгнення у 2021 році, але не вийшло.

До речі, Кирило Буданов також вважає, що Російська Федерація вичерпала свої сили і не зможе найближчим часом піти у свій контрнаступ, який нібито мав зупинити український. Головною перешкодою ЗСУ під час важких боїв, як зазначив далі голова ГУР, оборонні дії противника.

"На сьогоднішній день Росія не має ні військового, ні економічного, ні політичного потенціалу, щоб створити ще одну спробу серйозного наступу десь в Україні. Крім того, вона цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і саме з цією проблемою ми зараз зіткнемося", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня Кирило Буданов заявляв, що Україна наближається до знакової битви в історії і все тепер у наших руках. Всі партнери, як зазначив голова ГУР, розуміють, що Київ здаватися не має наміру і продовжить боротьбу за свої території. Однак дата контрнаступу все ще є таємницею.