"Все в наших руках": Україна наближається до знакової битви в історії, — Буданов (відео)

За словами голови ГУР, усі усвідомлюють, що Київ продовжуватиме боротися за свої території, але коли стартує масштабна операція на фронті – таємниця.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов знову поділився своєю думкою про те, коли і як закінчиться війна. Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 24 квітня.

У своїх прогнозах глава розвідувального відомства зазначав, що навесні пройде вирішальна битва перед закінченням війни. Проте деякі прогнози щодо постачання західної зброї, як зазначила журналістка в інтерв'ю, досить розчаровують. Чи не змусило це Кирила Буданова переглянути свій прогноз.

"Зовсім не змушує. Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усе це розуміють. Коли вона почнеться, це таємниця. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Що стосується обсягів і темпів поставок, то, звичайно, хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це цілком зрозуміло, виходячи з тих умов, у яких ми знаходимося. Але виходитимемо з того, що маємо", — йдеться у повідомленні.

Однак, ймовірність розвитку різних сценаріїв існує, бо доля нашої країни — в руках України і вирішувати щось нам.

Теоретично, як зазначив Кирило Буданов, Захід може обмежити постачання зброї у разі обмежених успіхів під час контрнаступу, проте передумов цьому наразі немає.

"Крім того, таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже понад рік. Так, ми досить залежні від обсягів поставок. Але якщо якась країна (не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом взятих) вирішить уповільнити темпи — хтось замінить це місце. Будемо знаходити варіанти. Але, зрештою, я думаю, що так не станеться", — продовжив голова ГУР.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, як російська еліта відреагує на втрату Криму. За словами глави ГУР Кирила Буданова, російські пропагандисти є еталоном того, як можна змінити мислення людей. А ось повернення півострова під контроль України буде для Кремля болючим, але терпимим.