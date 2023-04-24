"Це фінал": у ГУР розповіли, як російська еліта відреагує на втрату Криму (відео)

За словами голови відомства Кирила Буданова, російська пропагандистська машина працює як еталон і повернення півострова під контроль України буде для Кремля болісним, але терпимим.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив деякі подробиці про деокупацію Криму, а також якою буде реакція російської еліти. Про це він розповів у новому інтерв'ю порталу "РБК-Україна" 24 квітня.

Раніше він прогнозував, що найближчими місяцями українські війська зайдуть на територію Кримського півострова, що дасть старт до його повного звільнення від російських окупантів. Проте він зазначив, що жодного ядерного удару в такому разі не відбудеться.

Журналістка запитала у голови ГУР, чому він налаштований так оптимістично, попри те, що прогнози інших представників української влади не згодні з цією думкою.

"У мене зовсім інша логіка. Я можу дозволити собі відкрити папку, подивитися цифри, динаміку, графіки, подивитися події, подивитися закриту інформацію, яку ви точно не побачите у людей в іншому місці. Тому я розумію, що відбувається за фактом, а не так, як мені це хочеться бачити чи не хочеться бачити", — зазначив Кирило Буданов.

Крім того, глава ГУР не розуміє, чому акцентується увага на Кримському півострові, оскільки завершення війни відбудеться лише після повного повернення кордонів 1991 року. Крим є частиною української території та деокупація відбуватиметься поступово, згодом.

"Час у нас ще є. Якщо Крим буде останнім забраним – це фінал. Якщо Крим буде першим забраним, а Донбас ще ні – то це не фінал. Завершити цю війну можна лише одним шляхом – це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій", — йдеться у повідомленні.

Якою буде реакція Кремля та народу на втрату Криму: відповідь ГУР

Також в інтерв'ю Кирило Буданов заговорив на тему того, якою може бути реакція Кремля на визволення Криму. РФ є лише умовною федерацією. Унітарна держава, яка перетворила себе на царство.

Для військово-політичного керівництва Кремля, як зазначив глава ГУР, це буде болісною, але терпимою втратою.

Втрата окупантами Херсона торік у листопаді показала, як працює пропагандистська машина. Громадянам вони подали цю новину як звичайну справу, хоча це був найбільший успіх ЗС РФ за весь час повномасштабної війни. Так буде, найімовірніше, і з Кримським півостровом.

"Проте вивернули це так, що це, в принципі, ще й хороша річ була для них. Тобто вони вже все напрацювали. Моделі про те, як висвічувати новини під час подій у Криму – усі вони вже є, вони нам добре відомі. Повірте, вони спрацюють на їхнє суспільство. І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як еталон, це реально зразок. Вони так "обдурюють" своє населення, як ніхто у світі не може", — підсумував Кирило. Буданов.

Нагадаємо, 24 квітня Кирило Буданов висловився про візити двійників Путіна на захоплені території. За його словами, поїздки до Херсонської та Луганської областей дійсно були, але цього разу їх погано пропрацювали.

Також у ніч на 24 квітня на території Севастополя прогриміли потужні вибухи. Виявилося, як зазначала місцева "влада", Чорноморський флот атакували надводні БПЛА.