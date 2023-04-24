"Вони його забули": Буданов висловився про візити двійників Путіна на захоплені території

За інформацією голови ГУР, поїздки до Херсонської та Луганської областей дійсно були, але цього разу їх погано пропрацювали. Двійника Путіна мав супроводжувати військово-президентський борт, але цього не сталося.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, чи справді президент РФ Володимир Путін відвідував тимчасово окуповані території України, чи все ж таки це був двійник. Про це він заявив у новому інтерв'ю порталу "РБК-Україна" 24 квітня.

Минулого тижня російська влада заявила, що глава держави нібито відвідав територію Херсонської та Луганської областей, а до цього були новини про його поїздку до Маріуполя.

Глава ГУР МО вважає, що це був таки двійник, а його візит на українські території був підготовлений не відповідно до всіх протоколів.

"Це залежить від того, що ви хочете вважати Путіним. У всякому разі, це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїжджав нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають", — йдеться у повідомленні.

Однак, у тому, що двійник все ж таки приїжджав на тимчасово захоплені території, у Кирила Буданова сумнівів немає.

Нагадаємо, 22 квітня Bild повідомляв, що Путін має два типи двійників, яких він використовує в різних поїздках та інших заходах.

21 квітня Кирило Буданов іронічно оцінив свій заочний арешт у РФ. За його словами, він був вкрай здивований, що це сталося лише через рік повномасштабної війни. Йому приємно бачити, як вороги на високому рівні оцінюють його діяльність та пообіцяв працювати ще старанніше.

18 квітня Кирило Буданов розповів, як скінчиться війна в Україні. Він вважає, що для цього потрібно враховувати величезну кількість факторів, однак це станеться в недалекому майбутньому.