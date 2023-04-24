"Они его забыли": Буданов высказался о визитах двойников Путина на захваченные территории

По информации главы ГУР, поездки в Херсонскую и Луганскую области действительно были, но в этот раз их плохо проработали. Двойника Путина должен был сопровождать военно-президентский борт, но этого не случилось.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, действительно ли президент РФ Владимир Путин посещал временно оккупированные территории Украины, или все же это был двойник. Об этом он заявил в новом интервью порталу "РБК-Украина" 24 апреля.

На прошлой неделе российские власти заявили, что глава государства якобы посетил территорию Херсонской и Луганской областей, а до этого были новости об его поездке в Мариуполь.

Глава ГУР МО считает, что это был все-таки двойник, а его визит на украинские территории был подготовлен не в соответствии со всеми протоколами.

"Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным. Во всяком случае это был двойник. В этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", — говорится в сообщении.

Однако, в том, что двойник все же приезжал на временно захваченные территории, у Кирилла Буданова сомнений нет.

Напомним, 22 апреля Bild сообщал, что у Путина есть два типа двойников, которых он использует в различных поездках и других мероприятиях.

21 апреля Кирилл Буданов иронически оценил свой заочный арест в РФ. По его словам, он был крайне удивлен, что это произошло только спустя год полномасштабной войны. Ему приятно видеть, как враги на высоком уровне оценивают его деятельность и пообещал работать еще усерднее.

18 апреля Кирилл Буданов рассказал, как закончится война в Украине. Он считает, что для этого нужно учитывать огромное количество факторов, однако произойдет это в недалеком будущем.