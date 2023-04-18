"В недалеком будущем": Буданов рассказал, как закончится война в Украине (видео)

По словам Кирилла Буданова, для того, чтоб закончить войну, нужно учитывать довольно много факторов.

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Российско-украинская война закончиться в обозримом будущем. Об этом заявил глава Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов во время общения с журналистом ABC News.

Журналист, которому Буданов давал интервью, заметил, что глава украинской разведки очень точно и правильно предсказал начало полномасштабной войны в Украине. Поэтому представитель прессы спросил, когда закончится российско-украинскаявойна и может ли Буданов назвать конкретную дату.

"Война закончится в очень недалеком будущем", — сказал глава украинской разведки.

Судя по опубликованным кадрам, бравший интервью журналист удивился прогнозу украинского военного. Поэтому решил переспросить Буданова, откуда у него такая уверенность.

"Я просто знаю", — ответил глава ГУР.

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Напомним, 17 апреля Кирилл Буданов повторил свой прогноз о весеннем освобождении Крыма. По его словам, деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым. Также он подчеркнул то, еще есть промежуток времени для того, чтобы это "предсказание" сбылось, однако раскрывать больше подробностей с его стороны было бы дикостью.

Мы также писали о том, что Кирилл Буданов намекнул на скорую ликвидацию россиянина, казнившего бойца ВСУ. Он добавил, что практически всех, кто учинял расправы над украинскими военнослужащими, больше нет в живых.