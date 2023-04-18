"Будет быстро": Буданов повторил свой прогноз о весеннем освобождении Крыма

По словам главы ГУР МО, еще есть промежуток времени для того, чтобы это "предсказание" сбылось, однако раскрывать больше подробностей с его стороны было бы дикостью.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что его прогноз касаемо освобождения Крымского полуострова идет по плану. Об этом он рассказал в интервью изданию NV 17 апреля.

По его словам, деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым.

Ранее глава разведки сообщал, что ВСУ сумеют зайти на территорию полуострова до конца весны и что все его прогнозы всегда сбываются. Но конкретного ответа в этот раз не прозвучало.

"У меня еще есть промежуток времени. У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время. К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю — раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро", — сказал Кирилл Буданов.

К слову, высказался он и про месть российским оккупантам, которые казнили украинского военнопленного и сняли это на видео. Глава ГУР МО заявил, что имя уже известно им и противнику осталось жить недолго. При этом, это далеко не единственное преступление российских оккупантов и статистика показывает, что после совершенного долго они не живут.

"Как-то так сложилось, что практически все, из тех, кто делал подобное, где нам это было четко известно, они уже больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", — продолжил Кирилл Буданов.

17 апреля глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что причиной "слива" секретных документов Пентагона являлась надежда на то, что Вашингтон и Киев станут меньше сотрудничать. При этом, в этих данных содержится 70% верной информации, а остальное — фейки.