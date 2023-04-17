Посеять вражду между Киевом и США: Буданов назвал причину "слива" данных Пентагона

Глава украинской разведки также обратил внимание журналистов на схему согласно которой организовывалось похищения и публикация секретных документов. По его словам, в них содержится 70% верной информации, а остальное — фейки.

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Слив секретных документов Пентагона, произошедший в начал апреля, должен был посеять вражду между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, интервью с которым вышло 17 апреля.

По словам главы ведомства, "слив" секретных документом Минобороны США — это стандартная специальна информационная операция.

Буданов также рассказал, какой целью задавались организаторы этой операции.

"Недоверие, компрометация взаимоотношений между Украиной и, прежде всего, Соединенными Штатами, а также другими странами. Здесь все вместе", — сказал он.

Он добавил, что эта информационная атака не стала для ГУР неожиданностью.

"Мы в режиме постоянных информационных атак и специальных информационных операций живем уже длительный промежуток времени", — подчеркнул Буданов.

Глава украинской разведки также обратил внимание журналистов, берущих интервью, на схему согласно которой и организовывалось похищения и публикация секретных документов.

" Для того чтобы создать, провести специальную информационную операцию, нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вообще вымышленные. Но они должны быть комбинированы. Конечно, будет очень сложно разобраться за короткий промежуток времени с этим", — резюмировал Буданов.

Напомним, 13 апреля медиа опубликовали информацию о том, что за сливом данных из документов Пентагона стоит нацгвардеец ВВС США. Участники секретного чата, в котором были опубликованы документы Минобороны США утверждают, что один из подростков разместил их на общедоступном онлайн-форуме, чтобы "сообщить своим друзьям о том, что происходит".

Издание The New York Times 7 апреля сообщило о публикации секретных документов Минобороны США в сети. По данным журналистов, в документах шла речь о планах НАТО и США, а также о подготовке к контрнаступлению ВСУ.