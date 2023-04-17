Посіяти ворожнечу між Києвом та США: Буданов назвав причину "зливу" даних Пентагону

Глава української розвідки також звернув увагу журналістів на схему, згідно з якою організовувалося викрадення та публікація секретних документів. За його словами, вони містять 70% вірної інформації, а решта — фейки.

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Злив секретних документів Пентагону, що стався на початку квітня, мав посіяти ворожнечу між Києвом та Вашингтоном. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов, інтерв'ю з яким вийшло 17 квітня.

За словами глави відомства, "злив" секретних документів Міноборони США — це стандартна спеціальна інформаційна операція.

Буданов також розповів, яку мету ставилися організатори цієї операції.

"Недовіра, компрометація взаємин між Україною і насамперед Сполученими Штатами, а також іншими країнами. Тут усе разом", — сказав він.

Він додав, що ця інформаційна атака не стала для ГУР несподіванкою.

"Ми в режимі постійних інформаційних атак та спеціальних інформаційних операцій живемо вже тривалий проміжок часу", — наголосив Буданов.

Глава української розвідки також звернув увагу журналістів, які брали інтерв'ю, на схему згідно з якою й організовувалося викрадення та публікація секретних документів.

"Для того, щоб створити, провести спеціальну інформаційну операцію, потрібні як правдиві факти, так і видозмінені чи взагалі вигадані. Але вони мають бути комбіновані. Звичайно, буде дуже складно розібратися за короткий проміжок часу з цим", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, 13 квітня медіа опублікували інформацію про те, що за зливом даних із документів Пентагону стоїть нацгвардієць ВПС США. .Учасники секретного чату, в якому були опубліковані документи Міноборони США, стверджують, що один із підлітків розмістив їх на загальнодоступному онлайн-форумі, щоб "повідомити своїх друзів про те, що відбувається".

Видання The New York Times 7 квітня повідомило про публікацію секретних документів Міноборони США у мережі. За даними журналістів, у документах йшлося про плани НАТО та США, а також про підготовку до контрнаступу ЗСУ.