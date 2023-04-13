Витік документів Пентагону: за зливом даних стоїть нацгвардієць ВПС США, – NYT (фото)

Учасники секретного чату, в якому були опубліковані документи Міноборони США, стверджують, що один із підлітків розмістив їх на загальнодоступному онлайн-форумі, щоб "повідомити своїх друзів про те, що відбувається".

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Куратором невеликого ігрового онлайн-чату Thug Shaker Central, в якому було оприлюднено секретні документи Пентагону, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джек Тейшейра. Про це пише видання The New York Times.

У публікації повідомляється, що чат Тейшейри налічував приблизно 20-30 людей, які цікавляться зброєю, відеоіграми та інтернет-мемами з расистським змістом.

Представники ЗМІ поспілкувалися із чотирма учасниками Thug Shaker Central, один із яких зізнався, що особисто бачився з куратором чату та звертався до нього OG. Один з опитуваних також згадав про те, що OG мав доступ до секретних даних завдяки своїй роботі.

"Хоча друзі по грі не назвали лідера групи на ім'я, слід цифрових доказів, зібраний The Times, призводить до льотчика Тейшейри", — підсумували автори публікації.

Журналісти змогли вирахувати передбачуваного організатора витоку, досліджуючи його профілі в інтернеті та порівнюючи фото інтер'єру його будинку зі знімками деяких сторінок злитих документів.

ЗМІ також з'ясували, що Джек Тейшейра належить до 102-го розвідувального крила Нацгвардії Массачусетсу. Мати Тейшейри підтвердила, що її син є нацгвардійцем ВПС. Жінка також повідомила, що останнім часом він працював у нічну зміну на базі на Кейп-Код та нещодавно змінив номер телефону.

Джек Тейшейра

Співрозмовники журналістів із Thug Shaker Central зазначили, що документи поширилися за межі їхнього чату лише поле того, як один із підлітків розмістив їх на загальнодоступному онлайн-форумі. Учасники чату також заявили, що не приймають нічию в російсько-українській війні.

"Цей хлопець був християнином, противником війни, просто хотів повідомити своїх друзів про те, що відбувається. У нас у групі є люди, які перебувають в Україні. Нам подобаються файтинги, нам подобаються військові ігри", — зізнався журналістам 17-річний хлопець із Thug Shaker Central.

За словами журналістів, дві американські офіційні особи вже заявили про намір провести розмову з Джеком Тейшейрою щодо публікації секретних матеріалів у приватному чаті. Один із чиновників припустив, що льотчик може мати у своєму розпорядженні дані, що стосуються розслідування витоку.

Також повідомляється, що у ФБР відмовилися від коментарів.

Витік секретних документів США: що відомо

Видання The New York Times 7 квітня повідомило про публікацію секретних документів Міноборони США у мережі. За даними журналістів, у документах йшлося про плани НАТО та США, а також про підготовку до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні розпочали розслідування витоку інформації, а також припустили, що деякі дані було змінено перед публікацією, зокрема цифри втрат України та РФ у війні.

У матеріалі Associated Press від 11 квітня йдеться, що за зливом документів Пентагону може стояти 18-річний підліток під псевдонімом "Лукка". На думку журналістів, він не усвідомлював масштабу своїх дій і не мав жодної ідеології.

Пізніше, 13 квітня, видання The Washington Post повідомило, що джерелом витоку може бути приватний чат для спілкування на онлайн-платформі Discord, а автором публікацій була людина під псевдонімом OG.