Утечка документов Пентагона: за сливом данных стоит нацгвардеец ВВС США, – NYT (фото)

Участники секретного чата, в котором были опубликованы документы Минобороны США утверждают, что один из подростков разместил их на общедоступном онлайн-форуме, чтобы "сообщить своим друзьям о том, что происходит".

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Куратором небольшого игрового онлайн-чата Thug Shaker Central, в котором были обнародованы секретные документы Пентагона, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом пишет издание The New York Times.

В публикации говорится, что чат Тейшейры насчитывал примерно 20-30 человек, интересующихся оружием, видеоиграми и интернет-мемами с расистским содержанием.

Представители СМИ пообщались с четырьмя участниками Thug Shaker Central, один из которых признался, что лично виделся с куратором чата и обращался к нему OG. Один из опрашиваемых также упомянул о том, что OG имел доступ к секретным данным благодаря своей работе.

"Хотя друзья по игре не назвали лидера группы по имени, след цифровых доказательств, собранный The Times, приводит к летчику Тейшейре", — заключили авторы публикации.

Журналисты смогли вычислить предполагаемого организатора утечки, исследуя его профили в интернете и сравнивая фото интерьера его дома со снимками некоторых страниц слитых документов.

СМИ также выяснили, что Джек Тейшейра принадлежит к 102-му разведывательному крылу Нацгвардии Массачусетса. Мать Тейшейры подтвердила, что ее сын является нацгвардейцем ВВС. Женщина также сообщила, что в последнее время он работал в ночную смену на базе на Кейп-Код и недавно сменил номер телефона.

Джек Тейшейра

Собеседники журналистов из Thug Shaker Central отметили, что документы распространились за пределы их чата только поле того, как один из подростков разместил их на общедоступном онлайн-форуме. Участники чата также заявили, что не принимают ничьей стороны в российско-украинской войне.

"Этот парень был христианином, противником войны, просто хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит. У нас в группе есть люди, которые находятся в Украине. Нам нравятся файтинги, нам нравятся военные игры", — признался журналистам 17-летний парень из Thug Shaker Central.

По словам журналистов, двое американских официальных лиц уже заявили о намерении провести разговор с Джеком Тейшейрой касательно публикации секретных материалов в частном чате. Один из чиновников предположил, что летчик может располагать данными, относящимися к расследованию утечки.

Также сообщается, что в ФБР отказались от комментариев.

Утечка секретных документов США: что известно

Издание The New York Times 7 апреля сообщило о публикации секретных документов Минобороны США в сети. По данным журналистов, в документах шла речь о планах НАТО и США, а также о подготовке к контрнаступлению ВСУ.

В Пентагоне начали расследование утечки информации, а также предположили, что некоторые данные были изменены перед публикацией, в частности цифры потерь Украины и РФ в войне.

В материале Associated Press от 11 апреля, говорится, что за сливом документов Пентагона может стоять 18-летний подросток под псевдонимом "Лукка". По мнению журналистов, он не осознавал масштаба своих действий и не преследовал никакую идеологию.

Позже, 13 апреля, издание The Washington Post сообщило, что источником утечки может являться приватный чат для общения на онлайн-платформе Discord, а автором публикаций был человек под псевдонимом OG.