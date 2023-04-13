Утечка документов Пентагона: за сливом данных стоит нацгвардеец ВВС США, – NYT (фото)
Участники секретного чата, в котором были опубликованы документы Минобороны США утверждают, что один из подростков разместил их на общедоступном онлайн-форуме, чтобы "сообщить своим друзьям о том, что происходит".
Куратором небольшого игрового онлайн-чата Thug Shaker Central, в котором были обнародованы секретные документы Пентагона, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом пишет издание The New York Times.
В публикации говорится, что чат Тейшейры насчитывал примерно 20-30 человек, интересующихся оружием, видеоиграми и интернет-мемами с расистским содержанием.
Представители СМИ пообщались с четырьмя участниками Thug Shaker Central, один из которых признался, что лично виделся с куратором чата и обращался к нему OG. Один из опрашиваемых также упомянул о том, что OG имел доступ к секретным данным благодаря своей работе.
"Хотя друзья по игре не назвали лидера группы по имени, след цифровых доказательств, собранный The Times, приводит к летчику Тейшейре", — заключили авторы публикации.
Журналисты смогли вычислить предполагаемого организатора утечки, исследуя его профили в интернете и сравнивая фото интерьера его дома со снимками некоторых страниц слитых документов.
СМИ также выяснили, что Джек Тейшейра принадлежит к 102-му разведывательному крылу Нацгвардии Массачусетса. Мать Тейшейры подтвердила, что ее сын является нацгвардейцем ВВС. Женщина также сообщила, что в последнее время он работал в ночную смену на базе на Кейп-Код и недавно сменил номер телефона.
Собеседники журналистов из Thug Shaker Central отметили, что документы распространились за пределы их чата только поле того, как один из подростков разместил их на общедоступном онлайн-форуме. Участники чата также заявили, что не принимают ничьей стороны в российско-украинской войне.
"Этот парень был христианином, противником войны, просто хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит. У нас в группе есть люди, которые находятся в Украине. Нам нравятся файтинги, нам нравятся военные игры", — признался журналистам 17-летний парень из Thug Shaker Central.
По словам журналистов, двое американских официальных лиц уже заявили о намерении провести разговор с Джеком Тейшейрой касательно публикации секретных материалов в частном чате. Один из чиновников предположил, что летчик может располагать данными, относящимися к расследованию утечки.
Также сообщается, что в ФБР отказались от комментариев.
Утечка секретных документов США: что известно
Издание The New York Times 7 апреля сообщило о публикации секретных документов Минобороны США в сети. По данным журналистов, в документах шла речь о планах НАТО и США, а также о подготовке к контрнаступлению ВСУ.
В Пентагоне начали расследование утечки информации, а также предположили, что некоторые данные были изменены перед публикацией, в частности цифры потерь Украины и РФ в войне.
В материале Associated Press от 11 апреля, говорится, что за сливом документов Пентагона может стоять 18-летний подросток под псевдонимом "Лукка". По мнению журналистов, он не осознавал масштаба своих действий и не преследовал никакую идеологию.
Позже, 13 апреля, издание The Washington Post сообщило, что источником утечки может являться приватный чат для общения на онлайн-платформе Discord, а автором публикаций был человек под псевдонимом OG.