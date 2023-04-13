"Сливал в геймерский чат": к утечке данных Пентагона причастен "любитель оружия", — WP

Страница, на которой публиковались разведданные, называлась "Медведь против свиней". Участник под псевдонимом OG делился с собеседниками секретной информацией, которую приносил "с работы на военной базе".

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В 2020 году группа из примерно 20 человек – преимущественно мужчин – создала приватный чат для общения на онлайн-платформе Discord. Их объединяло увлечение оружием и военным снаряжением, а также вера в Бога. Однако один из участников имел доступ к секретным документам Пентагона и с 2022 года начал делиться ими с интернет-друзьями. Историю обнародования данных Пентагона рассказал журналистам The Washington Post его знакомый.

Среди участников группы был некто, кого собеседник журналистов называет OG. Этот мужчина утверждал, что знает секреты правительства. Сначала он публиковал дословные стенограммы секретных разведывательных документов, принесенных с работы "на военной базе", позже начал публиковать их снимки.

По информации СМИ, он говорил друзьям по чату, что проводил часть дня в охраняемом помещении, где были запрещены электронные устройства.

"Он умный человек. Конечно, он знал, что делал, когда публиковал эти документы. Это не были случайные источники любого рода", — рассказал медийщикам знакомый OG.

Речь идет о сверхсекретных отчетах о местонахождении и передвижении высокопоставленных политических лидеров и тактических обновлениях военных сил, геополитическом анализе, а также анализе попыток иностранных правительств вмешаться в выборы, объяснили в медиа.

Два участника группы признались журналистам, что знают настоящее имя, место работы и место жительства OG, однако поделиться этой информацией отказались.

Один из собеседников рассказал, что OG тратил почти час каждый день на написание длинных сообщений с аннотациями и объяснениями, ведь их содержание было непонятно обычным гражданам.

Позже для экономии собственного времени OG начал делать фотографии настоящих документов, некоторые из них, по словам участника группы, содержали подробные схемы боевых действий в Украине и засекреченные спутниковые снимки ракетных ударов ВС РФ по украинским электрообъектам. OG делился данными с конца 2022 года.

"В течение месяцев OG регулярно загружал страницу за страницей секретные оценки США, предлагая окно в то, насколько глубоко американская разведка проникла в российскую армию", — пишут The Washington Post.

По словам знакомого, OG не был враждебен к правительству США и настаивал, что не работает в интересах ни одной страны. Однако OG осуждал правоохранительные органы и разведку США за сокрытие информации от граждан. Мужчина утверждал, что правительство знало о стрельбе, которая привела к смерти десятка человек, однако правоохранители позволили этому произойти, чтобы позже аргументировать увеличение финансирования.

Канал, в котором публиковались секретные данные, назывался "Медведь против свиней", и в нем находилось около 25 активных участников. По словам одного из них, примерно половина находилась за границей, больше всего документами интересовались люди из постсоветских стран.

В течение зимы OG загружал секретные документы на сервер, однако 28 февраля другой пользователь-подросток вынес их из частной группы в другой чат в Discord. Некоторые из "слитых" данных касались обороноспособности Украины. По данным журналистов, оттуда другое лицо 4 марта вынесло информацию в посвященный популярной видеоигре чат "Minecraft Earth Map". Десяток секретных документов стал доступным для тысяч пользователей платформы, а уже в начале апреля их начали публиковать на российских и украинских страницах в соцсетях.

"Одно изображение, на котором показано обновление статуса Украины 1 марта, было грубо подделано, чтобы завысить количество украинских потерь и приуменьшить количество потерь с российской стороны", — сообщили The Washington Post.

Незадолго до распространения истории с обнародованием данных в СМИ в чате появился "в исступленном состоянии" OG и молил Бога, чтобы "чего-то не произошло", рассказал один из участников.

"Он полностью осознает, что происходит и какие могут быть последствия. Он просто не уверен, как разрешить эту ситуацию… Кажется, он очень расстроен этим", — сказал собеседник.

OG посоветовал интернет-друзьям "держаться тихо" и удалять касающуюся его информацию, в том числе копии опубликованных в чате документов. Участники сообщества в утечке секретных данных склонны винить не своего знакомого, а подростка, вынесшего снимки на другую страницу.

Собеседник работников медиа отказался разглашать данные OG до момента, когда его задержат или он сбежит из страны. Он сообщил, что правоохранители с ним не связывались, а помощь OG объяснил дружбой.

"Я думаю, что со временем меня могут задержать… Я думаю, что может быть короткое расследование, откуда я знал этого парня, и они попытаются что-то у меня вытащить. Они могут попытаться угрожать мне тюремным сроком, если я не раскрою его личность", – сказал участник чата журналистам.

Напомним, вчера, 12 апреля, глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что опубликованные документы США — " смесь правдивой и ложной информации ". Также он заверил, что какие-либо обнародованные правдивые данные уже не актуальны.

Сегодня, 13 апреля, экспрезидент США Дональд Трамп выразил подозрение, что к обнародованию секретных данных Пентагона может быть причастен Джо Байден.