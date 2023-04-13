"Зливав у геймерський чат": до витоку даних Пентагону причетний "любитель зброї", — WP

Сторінка, на якій публікувалися розвіддані, називалася "Ведмідь проти свиней". Учасник під псевдонімом OG ділився зі співрозмовниками секретною інформацією, яку приносив "з роботи на військовій базі".

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У 2020 році група з приблизно 20 осіб — переважно чоловіків — створила приватний чат для спілкування на онлайн-платформі Discord. Їх об’єднувало захоплення зброєю та військовим спорядженням, а також віра у Бога. Однак один з учасників мав доступ до секретних документів Пентагону і з 2022 року почав ділитися ними з інтернет-друзями. Історію оприлюднення даних Пентагону розповів журналістам The Washington Post його знайомий.

Серед учасників групи був дехто, кого співрозмовник журналістів називає OG. Цей чоловік стверджував, що знає секрети уряду. Спочатку він публікував дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які приносив з роботи "на військовій базі", пізніше почав публікувати їх знімки.

За інформацією ЗМІ, він казав друзям по чату, що проводив частину дня у приміщенні, яке охоронялося та де були заборонені електронні пристрої.

"Він розумна людина. Звісно, він знав, що робив, коли публікував ці документи. Це не були випадкові джерела будь-якого роду", — розповів медійникам знайомий OG.

Йдеться про надсекретні звіти про місцеперебування та пересування високопоставлених політичних лідерів і тактичні оновлення військових сил, геополітичний аналіз, а також аналіз спроб іноземних урядів втрутитися у вибори, пояснили у медіа.

Двоє учасників групи зізнались журналістам, що знають справжнє ім’я, місце роботи та місце проживання OG, однак поділитися цією інформацією відмовились.

Один зі співрозмовників розповів, що OG витрачав майже годину щодня на написання довгих повідомлень з анотаціями та поясненнями, адже їхній зміст був незрозумілий звичайним громадянам.

Пізніше для заощадження власного часу OG почав робити фотографії справжніх документів, деякі з них, за словами учасника групи, містили докладні схеми бойових дій в Україні та засекречені супутникові знімки ракетних ударів ЗС РФ по українських електрооб’єктах. OG ділився даними з кінця 2022 року.

"Протягом місяців OG регулярно завантажував сторінку за сторінкою секретні оцінки США, пропонуючи вікно в те, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російську армію", — пишуть у The Washington Post.

За словами знайомого, OG не був ворожим до уряду США і наполягав, що не працює в інтересах жодної країни. Проте OG засуджував правоохоронні органи та розвідку США за приховування інформації від громадян. Чоловік стверджував, що уряд знав про стрілянину, яка призвела до смерті десятка людей, однак правоохоронці дозволили цьому статися, щоб пізніше аргументувати збільшення фінансування.

Канал, в якому публікувались секретні дані, називався "Ведмідь проти свиней", і в ньому було близько 25 активних учасників. За словами одного з них, приблизно половина перебувала за кордоном, найбільше документами цікавились люди з пострадянських країн.

Протягом зими OG завантажував секретні документи на сервер, однак 28 лютого інший користувач-підліток виніс їх з приватної групи в інший чат у Discord. Деякі зі "злитих" даних стосувались обороноздатності України. За даними журналістів, звідти інша особа 4 березня винесла інформацію у присвячений популярній відеогрі чат "Minecraft Earth Map". Десяток секретних документів став доступним тисячам користувачів платформи, а вже на початку квітня їх почали публікувати на російських та українських сторінках у соцмережах.

"Одне зображення, на якому показано оновлення статусу України 1 березня, було грубо підроблено, щоб завищити кількість українських втрат і применшити кількість втрат з російської сторони", — повідомили у The Washington Post.

Незадовго до поширення історії з оприлюдненням даних у ЗМІ в чаті з’явився "у несамовитому стані" OG та молив Бога, щоб "чогось не сталося", розповів один з учасників.

"Він повністю усвідомлює, що відбувається і які можуть бути наслідки. Він просто не впевнений, як вирішити цю ситуацію… Здається, він дуже засмучений цим", — сказав журналістам співрозмовник.

OG порадив інтернет-друзям "триматись тихо" та видаляти інформацію, яка його стосується, зокрема копії опублікованих у чаті документів. Учасники спільноти у витоку секретних даних схильні звинувачувати не свого знайомого, а підлітка, що виніс знімки на іншу сторінку.

Співрозмовник працівників медіа відмовився розголошувати дані OG до моменту, коли його затримають або він втече з країни. Він повідомив, що правоохоронці з ним не зв’язувались, а допомогу OG пояснив дружбою.

"Я думаю, що з часом мене можуть затримати… Я думаю, що може бути коротке розслідування, звідки я знав цього хлопця, і вони спробують щось у мене витягти. Вони можуть спробувати погрожувати мені тюремним терміном, якщо я не розкрию його особу", — сказав учасник чату журналістам.

Нагадаємо, вчора, 12 квітня, голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що опубліковані документи США — "суміш правдивої та неправдивої інформації". Також він завірив, що будь-які оприлюднені правдиві дані вже не є актуальними.

Сьогодні, 13 квітня, експрезидент США Дональд Трамп висловив підозру, що до оприлюднення секретних даних Пентагону може бути причетний Джо Байден.