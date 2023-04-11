Мог быть ребенок: СМИ назвали шокирующую деталь о "сливе секретных документов США"

По информации издания Associated Press, человек, опубликовавший документы — это ребенок, который не преследовал цели раскрыть гостайны, а хотел произвести впечатление в рамках своей группы.

Related video

Человек, который "слил" секретные данные разведки США о планах украинского контрнаступления может оказаться ребенком под псевдонимом "Лукка". Об этом пишет Associated Press сегодня, 11 апреля.

Издание утверждает, что пообщалось с участником чат-группы Discord, у которой несколько месяцев появлялись "слитые" документы. Известно, что ему 18 лет, но имя свое он не называет, беспокоясь о своей личной безопасности.

Парень рассказал, что вышел на контакт со СМИ ради очищения репутации 3-го лица, использующего псевдоним "Лукка". Именно того человека, который публиковал документы, которые наделали шуму в информационном пространстве всего мира.

"Лукка "это просто ребенок". Он просто постоянно публиковал это, чтобы возиться с людьми", — добавил пользователь Discord.

При этом собеседник издания не говорит, кто первоначально загрузил документы на Thug Shaker Central. И проверить на кого работал этот человек и какие интересы преследовал по этим данным невозможно.

Собеседник считает, что человек, опубликовавший документы, не осознавал масштаба и не преследовал никакую идеологию. Просто, по его словам, речь шла о банальном желании произвести впечатление в рамках своей группы.

Пользователь Discord отметил, что если "первоисточника" арестуют, то у него есть копии "свыше сотни" страниц документов, которые он угрожает слить.

Утечка секретных документов США: предыстория

7 апреля сообщалось, что в сеть утекли документы США по контрнаступлению ВСУ из-за чего Пентагону пришлось начать собственное расследование. Хоть в них нет ни планов, ни дат касаемо контрнаступления, для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

Затем журналисты Reuters сообщили, что США считают Россию причастной к утечке "документов" о контрнаступлении ВСУ.

8 апреля журналисты сообщили, что в сеть утекла новая партия документов.

Также напомним, что 9 апреля расследователи Bellingcat выяснили примерный срок "сливов" документов Пентагона. Некоторые файлы начали появляться в январе 2023 года на Discord-серверах для геймеров.

Напомним, 10 апреля в США заявили, что украинское военное командование вынужденно изменило часть военных планов из-за утечки секретных документов о будущем контрнаступлении.