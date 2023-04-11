Могла бути дитина: ЗМІ назвали приголомшливу деталь про "злив секретних документів США"

За інформацією видання Associated Press, людина, яка опублікувала документи — це дитина, яка не мала на меті розкрити держтаємниці, а хотіла справити враження в рамках своєї групи.

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Людина, яка "злила" секретні дані розвідки США про плани українського контрнаступу може виявитися дитиною під псевдонімом "Лукка". Про це пише Associated Press сьогодні, 11 квітня.

Видання стверджує, що поспілкувалося з учасником чат-групи Discord, у якої кілька місяців тому з'являлися "злиті" документи. Відомо, що йому 18 років, але своє ім'я він не називає, турбуючись про свою особисту безпеку.

Хлопець розповів, що вийшов на контакт із ЗМІ заради очищення репутації 3-ї особи, яка використовує псевдонім "Лукка". Саме тієї людини, що публікувала документи, які наробили галасу в інформаційному просторі всього світу.

"Лукка "це просто дитина". Він просто постійно публікував це, щоб возитися з людьми", — додав користувач Discord.

При цьому співрозмовник не каже, хто першим завантажив документи на Thug Shaker Central. І перевірити на кого працювала ця людина і які інтереси переслідувала за цими даними неможливо.

Співрозмовник видання вважає, що людина, яка опублікувала документи, не усвідомлювала масштабу і не переслідувала жодної ідеології. Просто, за його словами, йшлося про банальне бажання справити враження у рамках своєї групи.

Користувач Discord зазначив, що якщо "першоджерело" заарештують, то він має копії "понад сотні" сторінок документів, які можливо злити.

Витік секретних документів США: передісторія

7 квітня повідомлялося, що в мережу потрапили документи США щодо контрнаступу ЗСУ, через що Пентагону довелося розпочати власне розслідування. Хоча в них немає ні планів, ні дат щодо контрнаступу, для російського військового командування вони можуть дати безліч підказок.

Потім журналісти Reuters повідомили, що США вважають Росію причетною до витоку "документів" про контрнаступ ЗСУ.

8 квітня журналісти повідомили, що у мережу потрапила нова партія документів.

Також нагадаємо, що 9 квітня розслідувачі Bellingcat з'ясували приблизний термін "зливів" документів Пентагону. Деякі файли почали з'являтись у січні 2023 року на Discord-серверах для геймерів.

Нагадаємо, 10 квітня в США заявили, що українське військове командування вимушено змінило частину військових планів через витік секретних документів щодо майбутнього контрнаступу.