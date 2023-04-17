Буданов намекнул на скорую ликвидацию россиянина, казнившего бойца ВСУ (видео)

По словам Кирилла Буданова, практически всех, кто учинял расправы над украинскими военнослужащими, больше нет в живых.

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Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что представителям Украины известно имя российского военнослужащего, который обезглавил бойца ВСУ. Об этом сообщает NV.

По словам Буданова, подобных случае было несколько, но это единичные инциденты, не носившие массовый характер.

На вопрос о том, почему он не может назвать местонахождении российского военнослужащего, который учинил расправу, Буданов ответил, что есть несколько другая статистика.

"Как-то так сложилось, что практически все, из тех, кто делал подобное, где нам это было четко известно, они уже больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", — пояснил руководитель разведведомства.

12 апреля 2023 года в соцсетях была выложена видеозапись жестокого убийства пленного бойца ВСУ. Российские военные отрезали мужчине голову живьем. Во время записи один из участников расправы вел переговоры по рации.

Военные преступления российских войск шокировали мировую общественность. ЕС отреагировали на казнь бойца ВСУ российскими оккупантами. Но не все европейские лидеры нашли в себе силы пересмотреть кадры с обезглавливанием украинского военнослужащего. Другие же были поражены жестокостью увиденного.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на казнь солдата ВСУ о том, "как легко убивают эти звери".

Бывший разведчик ГРУ РФ высказался о видео с казнью бойца ВСУ. Владислав Аммосов, перешедший на сторону Украины, считает, что публикация записи расправы призвана поднять боевую стойкость в российских подразделениях перед ожидаемых контрнаступлением Сил обороны.