"Запачкать руки кровью": экс-разведчик ГРУ РФ прокомментировал видео с казнью бойца ВСУ

По словам Владислава Аммосова, перешедшего на сторону Украины, обнародованием этого видеоролика Россия хочет поднять боевую стойкость своих подразделений перед анонсированным контрнаступлением Сил обороны.

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Российские оккупанты казнили украинского защитника и обнародовали видео убийства, чтобы дать солдатам ВС РФ понять, что они не должны брать в плен, и их не будут брать. Об этом в разговоре с журналистом ТСН Андреем Цаплиенко сказал бывший офицер Главного разведуправления России Владислав Аммосов, перешедший на сторону Украины.

"Я так понял, они "инициируют" нового рекрута, чтобы он запачкал руки кровью. Что он должен быть с ними до конца, чтобы он и в плен не сдавался, и чтобы не было обратной дороги из войска. В войсках есть специальные подразделения, отслеживающие уровень настроений, боеспособности подразделений. Когда начинается "расстройство и беспорядок" среди "мобиков", например. Им это видео показали, и они сразу понимают, что и они не берут в плен, и их в плен не будут брать", – сказал Владислав Аммосов.

По его мнению, обнародованием видео убийства бойца ВСУ Россия хочет поднять боевую устойчивость своих подразделений в ожидании контрнаступления ВСУ.

Андрей Цаплиенко проанализировал видео казни украинского защитника и обратил внимание на реакцию российских пропагандистов, принявшихся оправдывать действия российских солдат.

"Главное для нас — таким образом они признают факт, что именно россияне совершили это военное преступление. Готовое свидетельство для международного трибунала", — сказал корреспондент.

Экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины и сейчас формирует "Сибирский батальон". Он утверждает, что готов в составе диверсионно-разведывательной группы идти на территорию РФ, чтобы воевать против поддерживающих преступный режим Путина.

Казнь украинского военнопленного

Напомним, 11 апреля соцсети поразило видео с жестоким убийством пленника, которому кафиры отрезали голову заживо. На жестокую казнь отреагировали все силовые ведомства Украины и ОП.

12 апреля Служба безопасности Украины объявила о начале досудебного расследования этого военного преступления.

По данным журналиста Дениса Казанского, к казни украинского военнопленного может быть причастен российский военный Егор Гузенко, ведущий телеграм-канал "Тринадцатый". Ранее у него он заметил публикацию с изображением российского армейца с отрезанной головой в руках.