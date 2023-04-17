"Забруднити руки кров'ю": ексрозвідник ГРУ РФ прокоментував відео зі стратою бійця ЗСУ

За словами Владислава Аммосова, який перейшов на бік України, оприлюдненням цього відеоролику Росія хоче підняти бойову стійкість своїх підрозділів перед анонсованим контрнаступом Сил оборони.

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Російські окупанти стратили українського захисника і оприлюднили відео вбивства, щоб дати солдатам ЗС РФ зрозуміти, що вони не мають брати у полон, і їх не братимуть. Про це в розмові з журналістом ТСН Андрієм Цаплієнком сказав колишній офіцер Головного розвідуправління Росії Владислав Аммосов, який перейшов на бік України.

"Я так зрозумів, вони "ініціюють" нового рекрута, щоб він забруднив руки кров’ю. Що він має бути з ними до кінця, щоб він і в полон не здавався, і щоб не було зворотної дороги з війська. У військах є спеціальні підрозділи, які відстежують рівень настроїв, боєздатності підрозділів. Коли починається "розлад і безлад" серед "мобіків", наприклад. Їм це відео показали, й вони одразу розуміють, що і вони не беруть у полон, і їх в полон не братимуть", — сказав Владислав Аммосов.

На його думку, оприлюдненням відео вбивства бійця ЗСУ Росія хоче підняти бойову стійкість своїх підрозділів в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Андрій Цаплієнко проаналізував відео страти українського захисника і звернув увагу на реакцію російських пропагандистів, які заходилися виправдовувати дії російських солдатів.

"Головне для нас — таким чином вони визнають факт, що саме росіяни скоїли цей воєнний злочин. Готове свідчення для міжнародного трибуналу", — сказав кореспондент.

Ексофіцер Головного розвідувального управління РФ Владислав Аммосов перейшов на бік України і зараз формує "Сибірський батальйон". Він стверджує, що готовий в складі диверсійно-розвідувальної групи йти на територію РФ, щоб воювати проти тих, хто підтримує злочинний режим Путіна.

Страта українського військовополоненого

Нагадаємо, 11 квітня соцмережі вразило відео з жорстоким вбивством полоненого бійця, якому окупанти відрізали голову живцем. На жорстоку кару відреагували всі силові відомства України та ОП.

12 квітня Служба безпеки України оголосила про початок досудового розслідування цього воєнного злочину.

За даними журналіста Дениса Казанського, до страти українського військовополоненого може бути причетний російський військовий Єгор Гузенко, який веде телеграм-канал "Тринадцятий". Раніше у нього він помітив публікацію з зображенням російського армійця з відрізаною головою у руках.