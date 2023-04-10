"Немає більш фашистської держави, ніж РФ": офіцер ГРУ перейшов на бік України (відео)

До України Аммосов потрапив через цивільну Раду в Польщі, яка оголосила набір добровольців до лав нацпідрозділів у складі ЗСУ. Наразі формується "Сибірський батальйон", бійці якого вестимуть бої на території Росії.

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Ексофіцер Головного розвідувального управління РФ Владислав Аммосов перейшов на бік України, бо йому не подобається ситуація в Росії і він хоче її змінити. Розвідник зараз формує "Сибірський батальйон" і стверджує, що готовий в складі диверсійно-розвідувальної групи йти на територію РФ, щоб воювати проти тих, хто підтримує злочинний режим Путіна. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чоловік — уродженець Якутська. Понад 15 років свого життя він служив у лавах ЗС РФ та в російських спецслужбах. Починав з посади снайпера, далі закінчив вище військове училище, володіє усіма видами стрілецької зброї, яка є на озброєнні ЗС РФ. Владислав Аммосов брав участь у Другій чеченській війні на боці Росії. Саме там, за його словами, він зрозумів, за що воює чеченський народ, і перестав вірити російській пропаганді.

"Вороги моєї Батьківщини ті, хто зараз підтримує цю путінську владу. Мене завжди навчали, що офіцер — біла кістка, "блакитна" кров, кращі люди країни. А тут я бачу, як ми на 10-ту добу виводимо із запою, купа зрадників і тих, хто торгує зброєю. Я сам був імперцем", — розповідає ексрозвідник.

Зараз чоловік перебуває в Україні. Він говорить, що радий, що росіяни не дійшли до Києва і шкодує, що багато солдатів ЗС РФ не розуміють, за що гинуть в Україні, а Росію називає фашистською державою.

"Коли Україну росіяни називають фашистською державою, я починаю сильно сміятися. Тому що більш фашистської держави, ніж РФ, немає. Я тривалий час перебуваю в Україні, і в мене жодного разу не питали про паспорт. Мене жодного разу не зупиняли поліцейські. Але варто мені приїхати до Москви і пройтися до станції метро, мене тут же зупинять. Як "неруського" мене в РФ рятувало лише мої посвідчення офіцера. Ставлення в Росії до таких як я, як до людини другого сорту", — говорить Аммосов.

Чоловік зізнається, що готовий воювати проти РФ і навіть бути у складі диверсійної групи, аби щось змінити у країні.

"Я був готовий був стріляти у громадян Росії давно, важко дивитися, як в Росії б'ють людей, саджають до в'язниці. Невже ми не можемо зібратися і вигнати — дати відсіч цій "шушарі". Я готовий хоч зараз в диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів", – розповів Аммосов.

Він зізнався, що на момент окупації українського півострова Крим він вже не служив у ГРУ. Тоді чоловік зрозумів, що це початок кінця для Російської Федерації.

"Ви розумієте, який буде градус ненависті після розпаду РФ? Люди згадають 100-річні та 200-річні історії", — говорить розвідник.

В Україну Аммосов потрапив після 24 лютого 2022 року через цивільну Раду в Польщі, яка оголосила набір добровольців до лав нацпідрозділів у складі ЗСУ. Ексспівробітник ГРУ прибув до країни не один, разом з ним з РФ виїхали й інші люди, які вже пройшли ряд перевірок.

За словами Аммосова, зараз створюється "Сибірський батальйон", метою якого буде відвоювати право народів Росії на свободу.

Нагадаємо, що РФ намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, використовує як зброю релігію, але на окупованих територіях сама проводить кампанію системного релігійного переслідування. Про це повідомляє ISW у звіті за 9 квітня.

Згідно із оприлюдненими даними ORYX, Росія втратила в Україні 10004 одиниць військової техніки, включаючи 1928 танків, 2281 БМП 12 кораблів. Знищено — 6472 одиниці техніки, пошкоджено — 304, покинуто — 394. ЗСУ "затрофеїли" 2834 одиниць ворожої техніки.