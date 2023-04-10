"Нет более фашистского государства, чем РФ": офицер ГРУ перешел на сторону Украины (видео)

В Украину Аммосов попал через гражданский Совет в Польше, который объявил набор добровольцев в ряды нацподразделений в составе ВСУ. Сейчас формируется "Сибирский батальон", бойцы которого будут вести бои на территории России.

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Экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины, потому что ему не нравится ситуация в России, и он хочет ее изменить. Разведчик сейчас формирует "Сибирский батальон" и утверждает, что готов в составе диверсионно-разведывательной группы идти на территорию РФ, чтобы воевать против тех, кто поддерживает преступный режим Путина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мужчина — уроженец Якутска. Более 15 лет своей жизни он служил в рядах ВС РФ и в российских спецслужбах. Начинал с должности снайпера, далее окончил высшее военное училище, владеет всеми видами стрелкового оружия, находящегося на вооружении ВС РФ. Владислав Аммосов участвовал во Второй чеченской войне на стороне России. Там же, по его словам, он понял, за что воюет чеченский народ, и перестал верить российской пропаганде.

"Враги моей Родины те, кто сейчас поддерживает эту путинскую власть. Меня всегда учили, что офицер — белая кость, "голубая" кровь, лучшие люди страны. А тут я вижу, как мы на 10-е сутки выводим из запоя, куча предателей и тех, кто торгует оружием. Я сам был имперцем", — рассказывает экс-разведчик.

Сейчас мужчина находится в Украине. Он говорит, что рад, что россияне не дошли до Киева и сожалеет, что многие солдаты ВС РФ не понимают, за что гибнут в Украине, а Россию называет фашистским государством.

"Когда Украину россияне называют фашистским государством, я начинаю сильно смеяться. Потому что более фашистского государства, чем РФ, нет. Я долгое время нахожусь в Украине, и у меня ни разу не спрашивали о паспорте. Меня ни разу не останавливали полицейские. Но стоит мне приехать в Москву и пройтись к станции метро, меня тут же остановят. Как "нерусского" меня в РФ спасало только мои удостоверения офицера. Отношение в России, к таким как я, как к человеку второго сорта", — говорит Аммосов.

Мужчина признается, что готов воевать против РФ и даже находиться в составе диверсионной группы, чтобы что-то изменить в стране.

"Я был готов стрелять в граждан России давно, тяжело смотреть, как в России бьют людей, сажают в тюрьму. Неужели мы не можем собраться и выгнать — дать отпор этой "шушаре". Я готов хоть сейчас в диверсионно- разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов", – рассказал Аммосов.

Он признался, что в момент оккупации украинского полуострова Крым он уже не служил в ГРУ. Тогда мужчина понял, что это начало конца для Российской Федерации.

"Вы понимаете, какой будет градус ненависти после распада РФ? Люди вспомнят 100-летние и 200-летние истории", — говорит разведчик.

В Украину Аммосов попал после 24 февраля 2022 через гражданский Совет в Польше, который объявил набор добровольцев в ряды нацподразделений в составе ВСУ. Экс-сотрудник ГРУ прибыл в страну не один, вместе с ним из РФ выехали и другие люди, которые уже прошли ряд проверок.

По словам Аммосова, сейчас создается Сибирский батальон, целью которого будет отвоевать право народов России на свободу.

Напомним, что РФ пытается дискредитировать Украину на международной арене, использует в качестве оружия религию, но на оккупированных территориях сама проводит кампанию системного религиозного преследования. Об этом сообщает ISW в отчете за 9 апреля.

Согласно обнародованным данным ORYX, Россия потеряла в Украине 10004 единиц военной техники, включая 1928 танков, 2281 БМП 12 кораблей. Уничтожено — 6472 единицы техники, повреждено — 304, брошено — 394. ВСУ "затрофеили" 2834 единиц вражеской техники.