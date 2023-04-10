Россия использует религию как оружие, чтобы дискредитировать Украину, — ISW

Россия экспортирует свою государственную политику систематического религиозного преследования на оккупированную территорию Украины — систематически ликвидирует церкви ПЦУ, изымает имущество для передачи Московскому Патриархату и отменяет богослужение на украинском языке, сообщают аналитики.

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Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене, используя в качестве оружия религию, но на оккупированных территориях сама проводит кампанию системного религиозного преследования. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 9 апреля.

Аналитики Института отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, ВС РФ или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине, а российские власти принудительно перевели под контроль РПЦ МП не менее 26 мест богослужения. Также были убиты и захвачены по меньшей мере 29 священнослужителей, а также ограблены, осквернены и уничтожены по меньшей мере 13 культовых сооружений на оккупированной территории Украины.

"Эти случаи религиозных репрессий не являются единичными инцидентами, а скорее частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению "нежелательных" религиозных организаций в Украине и продвижению Московского патриархата", — говорится в сообщении ISW.

В исследование Института изучения войны, отмечают аналитики, не вошли события, когда огонь косвенным наведением мог нечаянно убить религиозных лидеров или разрушить места отправления культа, а также не включаются все 494 культовых сооружения, которые ВС РФ полностью уничтожили, повредили или ограбили. В отчете речь также не идет о случаях российских религиозных репрессий в районах, которые российские войска оккупировали с весны 2014 года до 24 февраля 2022 года.

В 2016 году президент России Владимир Путин ратифицировал в РФ "закон Яровой", согласно которому все религиозные организации и церкви в России должны быть зарегистрированы в российском правительстве. Закон, в частности, запрещает "миссионерскую деятельность". С 2016 года российские власти использовали широкие положения Закона Яровой, чтобы преследовать американских баптистов и миссионеров пятидесятников. Российские власти также преследовали российских мусульман за "незаконную миссионерскую деятельность", несмотря на то, что ислам юридически признан одной из "традиционных религий" России.

Сейчас, говорится в отчете Института, Россия экспортирует свою государственную политику систематического религиозного преследования на оккупированную территорию Украины, в частности, систематически ликвидирует там церкви ВТО, изымает имущество УПЦ для передачи Московскому Патриархату и ликвидирует богослужение на украинском языке.

"Путин последовательно представляет Россию защитником традиционных "христианских ценностей", которая также поддерживает православные, ислам, иудаизм и буддизм. Кремль использует эту информационную операцию, чтобы обвинить Украину в религиозной нетерпимости к Московскому патриархату и получить благосклонность религиозных общин во всем мире", — говорится в сообщении.

Напомним, что в отчете 8 апреля аналитики Института изучения войны сообщили, что наступательный потенциал России в Украине продолжает снижаться вдоль всей линии фронта, и ВС РФ не удается продвинуться.

По данным СНБО, многие священники УПЦ МП сотрудничали с тремя управлениями ФСБ. Соцопросы показывают полное согласие украинцев с идеей запрета этой структуры — "за" почти 80%. Секретарь СНБО Алексей Данилов 6 апреля заявил, что распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года было спецоперацией России, на которую никто не обращал внимания.