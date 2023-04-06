"За бороду вытягивать не будем": Данилов о выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры (видео)

По данным СНБО, большое количество священников Московского патриархата сотрудничали с тремя управлениями ФСБ. Соцопросы показывают полное согласие украинцев с идеей запрета этой структуры — за почти 80%.

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Священнослужители УПЦ МП вскоре покинут занимаемые ими помещения Киево-Печерской лавры, для этого нужно "набраться терпения". Такое заявление сделал 6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радіо Свобода".

"Поверьте, решение будет выполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги или другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Это проект, который был расписан в ФСБ. У них есть указание, как им вести себя", — проинформировал Данилов.

В УПЦ МП большое количество людей сотрудничали с 1-м, 5-м и 9-м управлениями ФСБ, добавил он.

Данилов говорит о выселении священнослужителей из лавры в конце 24-й минуты

По словам секретаря, сторонники московской церкви не понимают, в каком процессе участвуют. Большинство священников открыто работали на ФСБ долгое время.

"Это сложный вопрос, но мы точно его пройдем, пройдем не по той процедуре, на которую рассчитывает ФСБ РФ. Законы на территории нашей страны будут обязательно выполняться. Давайте не вестись на провокации, разработанные в ФСБ с некоторыми деятелями, которые раньше были на территории Украины и еще имеют паспорта нашей страны", – подчеркнул Данилов.

Он заявил, что распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года было спецоперацией России, на которую никто не обращал внимания. Таким образом церковники занимали украинские земли, подчеркнул секретарь СНБО.

"Приходит человек в одежде специфической, с крестами, кстати, без поручения от Господа Бога, что она его представляет, к мэру и говорит: нам нужен земельный участок. Любой мэр в 99% случаев говорит: да, конечно, это же святое дело, давайте мы будем выделять. Они [священники УПЦ МП] были гораздо хитрее, это была спецоперация по захвату нашей территории через это учреждение", — заключил чиновник.

Выселение монахов из Киево-Печерской лавры: хотят ли этого украинцы?

Соцопрос компании Active Group, проведенный с 25 по 31 марта этого года показал, что почти 80% украинцев одобряют запрет деятельности УПЦ МП в Украине.

Однозначно поддержали эту инициативу около 60% граждан, против высказались чуть более 4%.

Большинство украинцев одобряют запрет деятельности УПЦ МП в Украине

На вопрос нужно ли разрешить остаться в Киево-Печерской лавре монахам и священникам, которые перешли в ПЦУ, более 43% ответили "да". Не поддерживают этот вариант примерно такое же число опрошенных.

Напомним, что журналисты проекта BIHUS Info в расследовании от 5 апреля показали имущество бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры и митрополита Павла (Петра Лебедя). В материале говорится, что он владеет двумя особняками и автопарком машин марки Mercedes.

Шевченковский районный суд 1 апреля присудил митрополиту Павлу 60 суток домашнего ареста, он обязан носить электронный браслет.