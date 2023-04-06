"За бороду тягнути не будемо": Данілов про виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври (відео)

За даними РНБО, багато священиків Московського патріархату співпрацювали з трьома управліннями ФСБ. Соцопитування показують повну згоду українців з ідеєю заборони цієї структури — "за" майже 80%.

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Священнослужителі УПЦ МП незабаром покинуть приміщення Києво-Печерської лаври, які вони займають, для цього потрібно "набратися терпіння". Таку заяву зробив 6 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

"Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги чи інші члени їх звідти витягувати не збирається. Це проєкт, який був розписаний у ФСБ. Вони мають вказівку, як їм поводитися", — поінформував Данілов.

В УПЦ МП велика кількість людей співпрацювала з 1-м, 5-м та 9-м управліннями ФСБ, додав він.

Данілов говорить про виселення священнослужителів із лаври наприкінці 24-ї хвилини

За словами секретаря, прихильники московської церкви не розуміють, у якому беруть участь. Більшість священників відкрито працювали на ФСБ тривалий час.

"Це складне питання, але ми точно його пройдемо, пройдемо не за тією процедурою, на яку розраховує ФСБ РФ. Закони на території нашої країни обов'язково виконуватимуться. Давайте не вестись на провокації, розроблені в ФСБ з деякими діячами, які раніше були на території України та ще мають паспорти нашої країни", – наголосив Данілов.

Він заявив, що поширення церков Московського патріархату в Україні з 1991 року було спецоперацією Росії, на яку ніхто не звертав уваги. Так церковники займали українські землі, наголосив секретар РНБО.

"Приходить людина в специфічному одязі, з хрестами, до речі, без доручення від Господа Бога, що вона його представляє, до мера і каже: нам потрібна земельна ділянка. Будь-який мер у 99% випадків каже: так, звичайно, це ж свята справа, давайте ми виділятимемо. Вони [священники УПЦ МП] були набагато хитрішими, це була спецоперація із захоплення нашої території через цю установу", — підсумував чиновник.

Виселення ченців з Києво-Печерської лаври: чи цього хочуть українці?

Соцопитування компанії Active Group, проведене з 25 по 31 березня цього року показало, що майже 80% українців схвалюють заборону діяльності УПЦ МП в Україні.

Однозначно підтримали цю ініціативу майже 60% громадян, проти висловилися трохи більше 4%.

Більшість українців схвалюють заборону діяльності УПЦ МП в Україні

На питання чи потрібно дозволити залишитися в Києво-Печерській лаврі ченцям та священникам, які перейшли до ПЦУ, понад 43% відповіли "так". Не підтримують цей варіант приблизно така ж кількість опитаних.

Нагадаємо, що журналісти проєкт BIHUS Info у розслідуванні від 5 квітня показали майно колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври та митрополита Павла (Петра Лебедя). У матеріалі йдеться, що він володіє двома маєтками й автопарком машин марки Mercedes.

Шевченківський районний суд 1 квітня присудив митрополиту Павлу 60 діб домашнього арешту, він має носити електронний браслет.