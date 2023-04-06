"Маленька хата": журналісти показали двоповерховий особняк митрополита УПЦ Павла (відео)

Автори розслідування з'ясували, що екснастоятель Києво-Печерської лаври проведе домашній арешт у двоповерховій садибі площею 580 квадратів. Також у Печерському районі Києва Павло має особняк з турецькою лазнею, басейном і навіть ліфтом.

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Колишній настоятель Києво-Печерської лаври та митрополит української православної церкви (Московського патріархату) Павло (Петро Лебідь) володіє двома особняками та значним автопарком "Мерседесів". Про це розповів журналіст BIHUS Info Вадим Коршенко у своєму розслідувані, опублікованому 5 квітня.

У селі Вороньків Бориспільського району Київської області колишній намісник Києво-Печерської лаври має двоповерховий будинок. Саме тут Павло (Петро Лебідь) проведе свій домашній арешт. Площа будинку складає 580 квадратних метрів, він збудований на ділянці площею 40 акрів. На ділянці є гостьовий будинок площею 170 квадратних метрів.

Примітно, що у 2016 році садибу було виставлено на продаж. Тоді воно оцінювалося в $1 300 000. Було сказано, що будинок обставлений роботами італійських і англійських майстрів. Але охочих купити будинки на той момент не знайшлося.

Примітно, що сам митрополит Павло у залі Шевченківського райсуду, коментуючи місце, де він проведе домашній арешт, назвав свій особняк "маленькою хатою".

Митрополиту також належить особняк у Печерському районі Києва. Його площа складає 546 кв. Крім спальні-вітальні, у ньому є своя турецька лазня, сауна, басейн і навіть ліфт.

Журналісти також з'ясували, що митрополит Павло може бути справжнім власником сільськогосподарської компанії MPL Agro. Згідно з документами, вона належить Олександру Матвієнку та має понад 500 земельних ділянок у Київській та Чернігівській областях.

Крім того, митрополит має значний автопарк, що складається в основному з "Мерседесів" різних років випуску. За що він свого часу й отримав прізвисько Паша Мерседес.

З 2016 року митрополиту офіційно належить кросовер Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, вартість якого орієнтовно становила $53 000. А з січня 2022 року — мікроавтобус Mercedes-Benz V 220, який коштує від $88 000. Останнім часом його все частіше подовженому 400-му "Мерседесі", який було оформлено новим у 2018 році. Він коштує від $135 тисяч.

Нагадаємо, 5 квітня ЗМІ докладно розповіли про автопарк митрополита УПЦ. Митрополит Павло часом досить бурхливо реагував на питання щодо походження його авто, а 2012 року навіть накинувся на журналістку.

Також нагадаємо, 1 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для митрополита Української православної церкви (Московського патріархату Павла (Лебедя) у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета).

Фокус раніше повідомляв, що вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Також 1 квітня співробітники СБУ провели обшук у будинку митрополита УПЦ Павла. У ході обшуків, крім інших предметів розкоші, у нього знайшли велику статуетку у вигляді золотої риби, інкрустованої червоним і синім камінням.