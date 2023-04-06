"Маленький домик": журналисты показали двухэтажный особняк митрополита УПЦ Павла (видео)

Авторы расследования выяснили, что экс-настоятель Киево-Печерской лавры проведет домашний арест в двухэтажной усадьбе площадью 580 квадратов. Также в Печерском районе Киева у Павла есть особняк с турецкой баней, бассейном и даже лифтом.

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Бывший настоятель Киево-Печерской лавры и митрополит Украиской православной церкви (Московского патриархата) Павел (Петр Лебедь) владеет двумя особняками и внушительным автопарком "Мерседесов". Об этом рассказал журналист BIHUS Info Вадим Коршенко в своем расследовании, опубликованном 5 апреля.

В селе Вороньков Бориспольского района Киевской области бывший наместник Киево-Печерской лавры владеет двухэтажным домом. Именно здесь Павел (Петр Лебедь) проведет свой домашний арест. Площадь дома составляет 580 квадратных метров, он построен на участке площадью 40 акров. На участке также есть гостевой дом площадью 170 квадратных метров.

Примечательно, что В 2016 году усадьба была выставлена на продажу. В то время оно оценивалось в $1 300 000. Было сказано, что дом обставлен работами итальянских и английских мастеров. Но желающих купить дом на тот момент не нашлось.

Примечательно, что сам митрополит Павел в зале Шевченковского райсуда, комментируя место, где он проведет домашний арест, назвал свой особняк "маленьким домиком".

Митрополиту также принадлежит особняк в Печерском районе Киева. Его площадь составляет 546 квадратов. Помимо спальни-гостиной, в нем есть своя турецкая баня, сауна, бассейн и даже лифт.

Журналисты также выяснили, что митрополит Павел может быть настоящим владельцем сельскохозяйственной компании MPL Agro. Согласно документам, она принадлежит Александру Матвиенко и имеет более 500 земельных участков в Киевской и Черниговской областях.

Кроме того, митрополит владеет внушительным автопарком, состоящим в основном из "Мерседесов" разных годов выпуска. За что он в свое время и получил прозвище Паша Мерседес.

С 2016 года митрополиту официально принадлежит кроссовер Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска, стоимость которого ориентировочно составляла $53 000. А с января 2022 года — микроавтобус Mercedes-Benz V 220, который стоит от $88 000. В последнее время его все чаще замечали на удлиненном 400-м "Мерседесе", который был оформлен новым в 2018 году. Он стоит от $135 000.

Напомним, 5 апреля СМИ подробно рассказали об автопарке митрополита УПЦ. Митрополит Павел порой довольно бурно реагировал на вопросы о происхождении его авто, а в 2012 году даже набросился на журналистку.

Также напомним, 1 апреля Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата Павла (Лебедя) в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Фокус ранее сообщал, что утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Также 1 апреля сотрудники СБУ провели обыск в доме митрополита УПЦ Павла. В ходе обысков помимо других предметов роскоши у него нашли большую статуэтку в виде золотой рыбы, инкрустированной красными и синими камнями.