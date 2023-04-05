Mercedes — в почете: СМИ показали, на каких авто ездит митрополит УПЦ Павел (фото, видео)

Зачастую митрополит УПЦ Павел пользуется автомобилями марки Mercedes-Benz. Его неоднократно видели в роскошных авто немецкого бренда разных моделей и лет выпуска.

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Митрополита Украинской православной церкви Павла (Петра Лебедя) неоднократно видели в дорогих авто премиум-класса. Как правило, это премиальные и недешевые Mercedes-Benz. Об этом пишет "Обозреватель".

Mercedes S500 новым стоил не менее 150 000 евро Фото: Радио Свобода

Митрополит Павел порой довольно бурно реагировал на вопросы о происхождении его авто, а в 2012 году даже набросился на журналистку. За митрополитом даже закрепилось прозвище "Паша Мерседес".

Использование Mercedes Павел Лебедь объяснял не тягой к роскоши, а необходимостью – обосновывал это тем, что ему более 50 лет, у него диабет и больные суставы.

Митрополит Павел и Mercedes S-Class W221 Фото: Аргумент

"Ездим? Да, мы ездим на машинах. У меня есть Mercedes. Это не роскошь, а средство передвижение. Если б выпустили хорошую нашу машину, я бы пошел на это. Я не вижу в этом ничего такого", — заявил митрополит Павел.

Ранее он использовал Mercedes S-Class в кузове W221 – такие седаны выпускали с 2005 по 2013 годы. Свой Mercedes Павел Лебедь получил в подарок на 50-летие в 2021 году.

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Кроме того, митрополит УПЦ признался, что владеет еще и старым Mercedes 1998 года (модель он не уточнил). Зачастую этот автомобиль используется учениками духовных школ в качестве свадебной машины.

Какие авто использует митрополит УПЦ Павел

Mercedes-Benz S500 4Matic

Mercedes-Benz S-Class W222 Фото: Mercedes-Benz

Чаще всего митрополита видели в Mercedes S-Class W222. Это модель S500 4Matic предыдущего поколения – новым такой автомобиль стоил около 150 000 евро. Водителя именно этого авто пытались оштрафовать полицейские за нарушение ПДД.

Салон Mercedes S500 по умолчанию обшивают кожей и деревом, а оснащение включает раздельный климат-контроль, набор электроприводов и пневмоподвеску. Под капотом установлен 4,7-литровый V8 твин-турбо на 455 л. с., позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и развивать 250 км/ч.

Mercedes S-Class Павла Лебедя неоднократно видели возле Киево-Печерской Лавры

Mercedes-Benz GL350 Bluetec

Кроссовер Mercedes-Benz GL Фото: Mercedes-Benz

Премиальный кроссовер Mercedes GL попал в объективы камер, когда митрополит Павел был задержан на границе с Молдовой. Ему вменяли попытку вывезти контрабандой церковные ценности. Сам митрополит утверждал, что иконы не имеют никакой исторической или культурной ценности.

Павла Лебедя на Mercedes GL задержали на границе с Молдовой

Семиместный кроссовер Mercedes GL второго поколения выпускали с 2013 по 2019 годы. Его семиместный салон отделан кожей, а за доплату предложена пневмоподвеска. Автомобиль оснащен 3,0-литровым 258-сильным турбодизелем и развивает 222 км/ч, но при этом расходует всего 8,2 л/100 км в городском цикле.

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Mercedes-Benz V220 CDI

Mercedes-Benz V-Class – семейство минивэнов премиум-класса. Нынешнее поколение модели выпускается с 2014 года и доступно в нескольких модификациях и вариантах по длине.

Премиальный минивэн Mercedes-Benz V220 CDI Фото: Mercedes-Benz

Комплектация Mercedes V-Class может быть довольно богатая. В салоне могут установить широкие кожаные кресла с электроприводом и подставками для ног, телевизор с диагональю до 40 дюймов, съемные планшеты и холодильник. Минивэн оснащен 2,1-литровым турбодизелем мощностью 163 л. с. и доступен с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что при обыске в доме митрополита Павла нашли статуэтку в виде золотой рыбы и гербы РФ.

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