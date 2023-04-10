Росія використовує релігію як зброю, щоб дискредитувати Україну, — ISW

Росія експортує свою державну політику систематичного релігійного переслідування на окуповану територію України — регулярно ліквідовує церкви ПЦУ, вилучає майно для передачі Московському Патріархату та скасовує богослужіння українською мовою, повідомляють аналітики.

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Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, використовує як зброю релігію, але на окупованих територіях сама проводить кампанію системного релігійного переслідування. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 9 квітня.

Аналітики Інституту зазначають, що після повномасштабного вторгнення РФ до України, ЗС РФ або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні, а російська влада примусово перевела під контроль РПЦ МП щонайменше 26 місць богослужіння. Також було вбито та захоплено щонайменше 29 священнослужителів, а також пограбовані, осквернені та навмисно знищені щонайменше 13 культових споруд на окупованій території України.

"Ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату" — йдеться в повідомленні ISW

В дослідження Інституту вивчення війни, зазначають аналітики, не ввійшли події, коли вогонь непрямим наведенням міг ненавмисно вбити релігійних лідерів або зруйнувати місця відправлення культу, а також не включаються всі 494 культові споруди, які ЗС РФ повністю знищили, пошкодили або пограбували. У звіті мова також не йде про випадки російських релігійних репресій у районах, які російські війська окупували від весни 2014 року до 24 лютого 2022 року.

У 2016 році президент Росії Володимир Путін ратифікував у РФ "закон Ярової", згідно з яким всі релігійні організації та церкви в Росії повинні бути зареєстровані в російському уряді. Закон зокрема забороняє "місіонерську діяльність". З 2016 року російська влада використовувала широкі положення закону Ярової, щоб переслідувати американських баптистів і місіонерів п'ятдесятників. Російська влада також переслідувала російських мусульман за "незаконну місіонерську діяльність", попри те, що іслам юридично визнано однією з "традиційних релігій" Росії.

Зараз, йдеться у звіті Інституту, Росія експортує свою державну політику систематичного релігійного переслідування на окуповану територію України, зокрема, регулярно ліквідовує там церкви ПЦУ, вилучає майно ПЦУ для передавання Московському Патріархату та ліквідовує богослужіння українською мовою.

"Путін послідовно представляє Росію захисником традиційних "християнських цінностей", яка також підтримує православні, іслам, юдаїзм і буддизм. Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі. Ця інформаційна операція суперечить російським релігійним репресіям на місцях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у звіті 8 квітня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наступальний потенціал Росії в Україні продовжує знижуватися вздовж усієї лінії фронту, і ЗС РФ не вдається просунутися.

За даними РНБО, багато священників УПЦ МП співпрацювали з трьома управліннями ФСБ. Соцопитування показують повну згоду українців з ідеєю заборони цієї структури — "за" майже 80%. Секретар РНБО Олексій Данілов 6 квітня заявив, що поширення церков Московського патріархату в Україні від 1991 року було спецоперацією Росії, на яку ніхто не звертав уваги.