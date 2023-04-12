"Знайдемо цих нелюдів": СБУ розпочала розслідування страти українського військового
Голова спецслужби Василь Малюк пообіцяв, що виконавців страти "знайдуть і дістануть звідусіль", щоб вони постали перед судом і були покарані.
У середу, 12 квітня, Служба безпеки України оголосила про початок досудового розслідування військового злочину зі стратою українського військового. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Вчора в мережі з'явилося відео, як російські окупанти виявляють свою звірську сутність — жорстоко катують українського полоненого і відрізають йому голову", — зазначає відомство.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо потрібно буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі або з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", — наголосив голова СБУ Василь Малюк.
Вбивство українського військового
12 квітня соціальні мережі вразило відео з жорстоким вбивством полоненого бійця, на якому знято, як російські військові відрізають чоловікові голову живцем. При цьому один з них веде переговори по рації.
Після страти окупанти показують на камеру бронежилет-розвантаження з українськими відзнаками, серед яких жовта стрічка на формі, яку носять як розпізнавальні знаки українські військові.
На жорстоку кару відреагували у міністерстві оборони України, в Офісі президента України та інших силових відомствах.
Цей випадок з жорстокою карою українського військового не перший. 6 березня у мережі з'явився відеоролик із розстрілом українського військового за слова "Слава Україні".
Нагадаємо, днями у Telegram-каналі засновник російського екстремістського чоловічого руху, який декларує ідеї патріархату, расизму та націоналізму Владислав Поздняков виклав відеоролик, на якому російські окупанти відрізали голову чоловікові, схожому на українського військового.
У вівторок, 12 квітня представники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm повідомили, що володіють відомостями про тортури та відрізання голів не лише українським військовим, а й цивільним особам, серед яких були і жінки, які зазнали перед цим згвалтування.