"Знайдемо цих нелюдів": СБУ розпочала розслідування страти українського військового

Голова спецслужби Василь Малюк пообіцяв, що виконавців страти "знайдуть і дістануть звідусіль", щоб вони постали перед судом і були покарані.

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У середу, 12 квітня, Служба безпеки України оголосила про початок досудового розслідування військового злочину зі стратою українського військового. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Вчора в мережі з'явилося відео, як російські окупанти виявляють свою звірську сутність — жорстоко катують українського полоненого і відрізають йому голову", — зазначає відомство.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо потрібно буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі або з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", — наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Вбивство українського військового

12 квітня соціальні мережі вразило відео з жорстоким вбивством полоненого бійця, на якому знято, як російські військові відрізають чоловікові голову живцем. При цьому один з них веде переговори по рації.

Після страти окупанти показують на камеру бронежилет-розвантаження з українськими відзнаками, серед яких жовта стрічка на формі, яку носять як розпізнавальні знаки українські військові.

На жорстоку кару відреагували у міністерстві оборони України, в Офісі президента України та інших силових відомствах.

Цей випадок з жорстокою карою українського військового не перший. 6 березня у мережі з'явився відеоролик із розстрілом українського військового за слова "Слава Україні".

Нагадаємо, днями у Telegram-каналі засновник російського екстремістського чоловічого руху, який декларує ідеї патріархату, расизму та націоналізму Владислав Поздняков виклав відеоролик, на якому російські окупанти відрізали голову чоловікові, схожому на українського військового.

У вівторок, 12 квітня представники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm повідомили, що володіють відомостями про тортури та відрізання голів не лише українським військовим, а й цивільним особам, серед яких були і жінки, які зазнали перед цим згвалтування.