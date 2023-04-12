"Найдем этих нелюдей": СБУ начала расследование казни украинского военного

Глава спецслужбы Василий Малюк пообещал, что исполнителей казни "найдут и достанут отовсюду", чтобы они предстали перед судом и понесли наказание.

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В среду, 12 апреля Служба безопасности Украины объявила о начале досудебного расследования военного преступления с казнью украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою зверскую сущность – жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову", — указывает ведомство.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Убийство украинского военного

12 апреля социальные сети потрясло видео с жестоким убийством пленного бойца, на котором снято, как российские военные отрезают мужчине голову живьем. При этом один из них ведет переговоры по рации.

После совершения казни оккупанты показывают на камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия, среди которых желтая лента на форме, которую носят в качестве распознавательных знаков украинские военные.

На жестокую казнь отреагировали в министерстве обороны Украины, в Офисе президента Украины и других силовых ведомствах.

Данный случай с жестокой казнью украинского военного не первый. 6 марта в сети появился видеоролик с расстрелом украинского военного за слова "Слава Украине".

Напомним, на днях в Telegram-канале основатель российского экстремистского мужского движения, декларирующего идеи патриархата, расизма и национализма Владислав Поздняков выложил видеоролик, на котором российские оккупанты отрезали голову мужчине, похожему на украинского военного.

Во вторник, 12 апреля представители международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщили, что владеют сведениями о пытках и отрезании голов не только украинским военным, но и гражданским лицам, среди которых были и женщины, подвергшиеся перед этим изнасилованию.