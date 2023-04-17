Буданов натякнув на швидку ліквідацію росіянина, який стратив бійця ЗСУ (відео)

За словами Кирила Буданова, практично всіх, хто чинив розправи над українськими військовослужбовцями, більше немає в живих.

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Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що представникам України відоме ім'я російського військовослужбовця, який обезголовив бійця ЗСУ. Про це повідомляє NV.

За словами Буданова, таких випадків було кілька, але це поодинокі інциденти, які не мали масового характеру.

На питання про те, чому він не може назвати місцезнаходження російського військовослужбовця, який учинив розправу, Буданов відповів, що є дещо інша статистика.

"Якось так склалося, що практично всі з тих, хто робив подібне, де нам це було чітко відомо, вони вже більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", — пояснив керівник розвідомства.

12 квітня 2023 року в соцмережах було викладено відеозапис жорстокого вбивства полоненого бійця ЗСУ. Російські військові відрізали чоловікові голову живцем. Під час запису один із учасників розправи вів переговори по рації.

Військові злочини російських військ шокували світову громадськість. В ЄС відреагували на страту бійця ЗСУ російськими окупантами, але не всі європейські лідери знайшли у собі сили переглянути кадри із обезголовленням українського військовослужбовця. Інші ж були вражені жорстокістю побаченого.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на страту солдата ЗСУ словами про те, "як легко вбивають ці звірі".

Колишній розвідник ГРУ РФ висловився про відео із стратою бійця ЗСУ. Владислав Аммосов, який перейшов на бік України, вважає, що публікація запису розправи покликана підняти бойову стійкість у російських підрозділах перед очікуваним контрнаступом Сил оборони.