"Мерзенні вчинки": в ЄС відреагували на страту бійця ЗСУ російськими окупантами

Деякі з європейських політиків не знайшли в собі сили переглянути кадри з обезголовлюванням українського захисника.

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Відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському захиснику шокувало цивілізований світ. На нелюдську жорстокість росіян відреагували в Європейському союзі. Цитати деяких західних політиків цитує Фокус.

Так, Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував жахливе відео зі стратою українського військового, сказавши, що відчув від побаченого шок.

"Глибоко вражений жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це — порушення Женевських конвенцій. Усі винні та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно!", — написав він у своєму твітері.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зізналася, що не змогла знайти в собі сміливості переглянути ці страшні кадри.

"Я не буду дивитися це жахливе відео. Мені непотрібно більше причин не спати вночі. Але воно доводить, що Росія має відповісти за свої злочини. Якщо це відео було задумано, щоб залякати, то вийшло все навпаки", — написала пані посол.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявилася, що поведінка ЗС РФ в Україні чим далі, тим стає жахливішою.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії жорстокість її військ стає з кожним днем все більш очевидною. Їхня поведінка жахлива, і такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними", — зазначила вона.

Раніше на страту бійця ЗСУ відреагував президент України Володимир Зеленський. "Як легко вбивають ці звірі". — сказав президент і закликав світову спільноту відреагувати на те, що сталося.

СБУ розпочала досудове розслідування воєнного злочину армії РФ.

Телеканал CNN 12 квітня повідомив, що є ще одне відео з обезголовленням військовослужбовця ЗСУ.