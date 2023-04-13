"Мерзкие поступки": в ЕС отреагировали на казнь бойца ВСУ российскими оккупантами

Некоторые европейские политики не нашли в себе силы пересмотреть кадры с обезглавливанием украинского защитника.

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Видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому защитнику шокировало цивилизованный мир. На бесчеловечную жестокость россиян отреагировали в Европейском союзе. Цитаты некоторых западных политиков цитирует Фокус.

Так, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал ужасное видео с казнью украинского военного, сказав, что испытал от увиденного шок.

"Глубоко поражен жестоким видео обезглавления украинского военнопленного. Это — нарушение Женевских конвенций. Все виновные и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько будет нужно!", — написал он в своем твиттере.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призналась, что не смогла найти в себе смелость пересмотреть эти страшные кадры.

"Я не буду смотреть это ужасное видео. Мне не нужно больше причин не спать ночью. Но оно доказывает, что Россия должна ответить за свои преступления. Если это видео было задумано, чтобы запугать, то вышло все наоборот", — написала госпожа посол.

Госпожа США в Украине Бриджит Бринк заявила, что поведение ВС РФ в Украине чем дальше, тем становится ужаснее.

"С начала полномасштабного вторжения России жестокость ее войск становится с каждым днем все более очевидной. Их поведение ужасно, и такие мерзкие поступки не останутся безнаказанными", — отметила она.

Ранее на казнь бойца ВСУ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Как легко убивают эти звери". — сказал президент и призвал мировое сообщество отреагировать на произошедшее.

СБУ начала досудебное расследование военного преступления армии РФ.

Телеканал CNN 12 апреля сообщил, что есть еще одно видео по обезглавлению военнослужащего ВСУ.