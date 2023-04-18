"Буде швидко": Буданов повторив свій прогноз про весняне звільнення Криму

За словами голови ГУР МО, є ще проміжок часу для того, щоб це "пророцтво" збулося, проте розкривати більше подробиць з його боку було б дикістю.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що його прогноз щодо звільнення Кримського півострова йде за планом. Про це він розповів в інтерв'ю газеті NV 17 квітня.

За його словами, деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим.

Раніше глава розвідки повідомляв, що ЗСУ зможуть зайти на територію півострова до кінця весни і всі його прогнози завжди збуваються. Але конкретної відповіді на цей раз не прозвучало.

"У мене ще є проміжок часу. У нас все йде за графіком. Давайте подивимося, як розвиватимуться події найближчим часом. На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю — розкрию задум росіянам. Це буде дивовижно. Буде швидко", — сказав Кирило Буданов.

До речі, висловився він і про помсту російським окупантам, які страчували українського військовополоненого та зняли це на відео. Глава ГУР МО заявив, що ім'я вже відоме і противнику залишилося жити недовго. При цьому це далеко не єдиний злочин російських окупантів і статистика показує, що після скоєного довго вони не живуть.

"Якось так склалося, що практично всі з тих, хто робив подібне, де нам це було чітко відомо, вони вже більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком", — продовжив Кирило Буданов.

17 квітня глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що причиною "зливу" секретних документів Пентагону була надія на те, що Вашингтон і Київ стануть менше співпрацювати. При цьому в цих даних міститься 70% правильної інформації, а решта фейки.