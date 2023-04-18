"У недалекому майбутньому": Буданов розповів, як закінчиться війна в Україні (відео)

За словами Кирила Буданова, для того, щоб закінчити війну, необхідно враховувати чимало чинників.

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Російсько-українська війна закінчиться в найближчому майбутньому. На цьому наголосив глава Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов під час спілкування з журналістом ABC News.

Журналіст, якому Буданов давав інтерв'ю, зауважив, що глава української розвідки дуже точно і правильно передбачив початок повномасштабної війни в Україні. Тому представник преси запитав, коли закінчиться російсько-українська війна і чи може Буданов назвати конкретну дату.

"Війна закінчиться в недалекому майбутньому", — сказав глава української розвідки.

Судячи з опублікованих кадрів, журналіст, який брав інтерв'ю, здивувався прогнозу українського військового. Тож вирішив перепитати Буданова, звідки в нього така впевненість.

"Я просто знаю", — відповів глава ГУР.

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Нагадаємо, 17 квітня Кирило Буданов повторив свій прогноз про весняне звільнення Криму. За його словами, деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим. Також він наголосив на тому, ще є проміжок часу для того, щоб це "пророцтво" збулося, проте розкривати більше подробиць з його боку було б дикістю.

Ми також писали про те, що Кирило Буданов натякнув на швидку ліквідацію росіянина, який стратив бійця ЗСУ. Він додав, що практично всіх, хто чинив розправи над українськими військовослужбовцями, більше немає в живих.