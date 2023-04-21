"Мне приятно": Буданов иронически оценил свой заочный арест в РФ

Руководитель разведки удивился, что долгое время не слышал от России никаких решений в свой адрес, и пообещал, что "будет работать еще лучше".

Related video

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, считает, что его заочный арест, который объявили в России, это признак эффективной работы. Подробности он сообщил 21 апреля в комментарии " Украинской правде ".

Руководитель ГУР отметил, что ему было удивительно длительное время не слышно никаких решений из Российской Федерации по поводу своей персоны. Ему приятно видеть, как враги на высоком уровне оценивают его деятельность.

"Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – посмеялся он.

В Telegram-каналах и соцсетях сами российские граждане уже критично оценивают такие действия своей власти. Многие россияне отреагировали с сарказмом на решение правоохранительных структур.

"Клоунада", "Развели бюрократию", "Сверхдержава оказалась сверхимпотентной", "Нарушат дело против Зеленского и Байдена", – высказались комментаторы.

В чем обвиняют Буданова в РФ

Московский суд 21 апреля обвинил руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины в "терроризме". Против него решили возбудить уголовное производство. Судебная инстанция заочно арестовала Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту. Российские силовики заявили, что задержали восьмерых: пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении, которых назвали соучастниками начальника ГУР. В Федеральной службе безопасности РФ утверждали, что всего эту акцию готовили не менее 12 человек. Сообщается, что россияне планируют объявить его в международный розыск.

Напомним, Буданов рассказал, как закончится война в Украине. Он отметил, что российско-украинская война закончится в обозримом будущем. Журналист, принимавший интервью удивился такому прогнозу. Подробности и конкретные даты он называть не стал.