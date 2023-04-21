"Теракты" в Крыму: суд РФ заочно арестовал Кирилла Буданова

Начальнику военной разведки предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса страны-агрессора. РосСМИ также сообщают, что решением суда Буданова объявили в международный розыск.

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В пятницу, 21 апреля, Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Буданова К.А.

Согласно картотеке Лефортовского районного суда, фигуранта обвиняют в создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК), совершенном группой лиц теракте (пункт "а" части 2 статьи 205 УК), хранении оружия и взрывчатки (пункт "а" части 3 статей 222 и 222.1 УК).

В суде также сообщили, что Буданов объявлен в международный розыск, пишут российские пропагандистские СМИ.

"Ранее ФСБ и Следственный комитет назвали Кирилла Буданова непосредственным руководителем теракта на Крымском мосту. Свою ответственность за организацию терактов признавал и сам глава украинской разведки", – говорится в сообщении.

Примечательно, что заседание об аресте Буданова назначили в расписании судьи Елены Каневой рядом с заочным арестом известного расследователя Bellingcat Христо Грозева с разницей в полчаса.

ФСБ обвинила Буданова в организации взрыва

Федеральная служба безопасности РФ официально обвинила руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова в организации подрыва Керченского моста, сообщили российские СМИ в октябре 2022 года.

Чекисты заявили о задержании восьмерых человек: пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которых назвали соучастниками Буданова. В ФСБ утверждали, что всего эту акцию готовили не менее 12 человек.

Что говорил Буданов о взрыве на Керченском мосту

31 января Кирилл Буданов заявил в интервью Washington Post, что украинские спецслужбы не причастны к атакам по Керченскому мосту и военным аэродромам на территории Российской Федерации. При этом он добавил, что до тех пор, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность, внутри России будут проблемы.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать. Они понимают, что Россия должна быть другой, и мы поддерживаем таких людей", – признался разведчик.

Напомним, 18 апреля глава разведки Кирилл Буданов рассказал журналисту ABC News, что российско-украинская война закончится в недалеком будущем.

17 апреля в интервью изданию NV Буданов повторил свой прогноз о весеннем освобождении Крыма. "Это удивительно будет. Будет быстро", – сказал он.