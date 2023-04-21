"Теракти" у Криму: суд РФ заочно заарештував Кирила Буданова

Начальнику військової розвідки висунули звинувачення відразу за трьома статтями Кримінального кодексу країни-агресора. РосЗМІ також повідомляють, що рішенням суду Буданова оголосили у міжнародний розшук.

Related video

У п'ятницю, 21 квітня, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це свідчать дані на офіційному порталі судів загальної юрисдикції міста Москви.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання про заочний арешт Буданова К.А.

Згідно з картотекою Лефортівського районного суду, фігуранта звинувачують у створенні терористичного співтовариства (частина 1 статті 205.4 КК), вчиненому групою осіб теракті (пункт "а" частини 2 статті 205 КК), зберіганні зброї та вибухівки (пункт "а" частини 3 статей 2 222.1 КК).

У суді також повідомили, що Буданова оголошено у міжнародний розшук, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Раніше ФСБ та Слідчий комітет назвали Кирила Буданова безпосереднім керівником теракту на Кримському мості. Свою відповідальність за організацію терактів визнавав і сам голова української розвідки", – йдеться у повідомленні.

Примітно, що засідання про арешт Буданова призначили у розкладі судді Олени Канєвої поряд із заочним арештом відомого розслідувача Bellingcat Христо Грозєва з різницею у пів години.

ФСБ звинуватила Буданова в організації вибуху

Федеральна служба безпеки РФ офіційно звинуватила керівника ГУР МО України Кирила Буданова в організації підриву Керченського мосту, повідомили російські ЗМІ у жовтні 2022 року.

Чекісти заявили про затримання вісьмох осіб: п'ятьох росіян та трьох громадян України та Вірменії, яких назвали співучасниками Буданова. У ФСБ стверджували, що всього цю акцію готували щонайменше 12 осіб.

Що говорив Буданов про вибух на Керченському мості

31 січня Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Washington Post, що українські спецслужби не причетні до атак по Керченському мосту та військових аеродромів на території Російської Федерації. При цьому він додав, що доти, доки Україна не відновить свою територіальну цілісність, усередині Росії будуть проблеми.

"На цій території справді є люди, з якими дуже легко працювати. Вони розуміють, що Росія має бути іншою, і ми підтримуємо таких людей", — зізнався розвідник.

Нагадаємо, 18 квітня глава розвідки Кирило Буданов розповів журналісту ABC News, що російсько-українська війна закінчиться у недалекому майбутньому.

17 квітня в інтерв'ю виданню NV розвідник повторив свій прогноз про весняне звільнення Криму. "Це дивовижно буде. Буде швидко", — сказав він.