"Мені приємно": Буданов іронічно оцінив свій заочний арешт у РФ

Очільник розвідки здивувався, що впродовж тривалого часу не чув від Росії ніяких рішень на свою адресу, та пообіцяв, що "працюватиме ще краще".

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Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України, вважає, що його заочний арешт, який оголосили у Росії, це ознака ефективної роботи. Подробиці він повідомив 21 квітня у коментарі "Українській правді".

Керівник ГУР зазначив, що йому було дивно тривалий час не чути ніяких рішень з Російської Федерації щодо своєї персони. Йому приємно бачити як вороги на високому рівні оцінюють його діяльність.

"Це хороший показник нашої роботи, зобов'язуюсь працювати ще краще", – посміявся він.

У Telegram-каналах та соцмережах самі російські громадяни вже критично оцінюють такі дії своєї влади. Чимало росіян відреагували із сарказмом на рішення правоохоронних структур.

"Клоунада", "Розвели бюрократію", "Наддержава виявилася надімпотентною", "Порушать справу проти Зеленського та Байдена", – висловилися дописувачі.

В чому звинувачують Буданова в РФ

Московський суд 21 квітня звинуватив керівника Головного управління розвідки Міноборони України у "тероризмі". Проти нього вирішили порушити кримінальне провадження. Судова інстанція заочно заарештувала Буданова у справі про "теракт" на Керченському мосту. Російські силовики заявили, що затримали вісьмох осіб: п'ятьох росіян та трьох громадян України та Вірменії, яких назвали співучасниками начальника ГУР. У Федеральній службі безпеки РФ стверджували, що всього цю акцію готували щонайменше 12 осіб. Повідомляється, що росіяни планують оголосити його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, Буданов розповів, як закінчиться війна в Україні. Він зазначив, що російсько-українська війна закінчиться в найближчому майбутньому. Журналіст, який брав інтерв'ю здивувався такому прогнозу. Подробиці та конкретні дати він називати не став.