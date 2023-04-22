Путін має два типи двійників: чим вони відрізняються і де були, — Bild

Саме двійники Володимира Путіна побували в окупованому Маріуполі та Херсонській області, вважають аналітики. Їх видають риси обличчя, які важко підробити.

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Президент Росії Володимир Путін може використати двійників, відправляючи їх замість себе на різні заходи. Німецьке видання Bild проаналізувало, де саме побував справжній лідер країни-агресора, а де його копії.

За інформацією ЗМІ, Володимир Путін має як мінімум два типи двійників: одному з них дозволяють говорити, а інший зобов'язаний мовчати. Вони відрізняються від оригіналу формою вух, носа та іншими рисами, які важко підробити.

Відмітні ознаки двійників Путіна:

підборіддя (виступає або скошене);

губи (вузькі чи пухкі);

ніс (опуклий або кирпатий);

повіки (нависають або ні);

вуха (різні мочки, наявність або відсутність складок біля основи, різна відстань між очима та вухами);

зріст (справжній носить туфлі ручної роботи з особливим підбором).

Де з'являються двійники Путіна

Справжній Володимир Путін зустрічається з російськими міністрами у Кремлі, а також приймає важливих гостей, таких як лідер Китаю Сі Цзіньпін. Менш впливові політики, швидше за все, мають справу з двійниками.

Як вважають журналісти Bild, лже-Путін відвідав Ломоносівський університет у Москві та поспілкувався зі студентами, попри ризик замаху за допомогою контактної отрути. Двійника видала відвисла верхня губа та звичайне взуття. Такий самий "заступник" 13 січня відвідав похорон експрезидент республіки Башкортостан в Уфі і навіть дав коротке інтерв'ю місцевому телебаченню на аеродромі.

Інший двійник Володимира Путіна приїхав 19 березня до окупованого Росією Маріуполя — аналітики відзначили скошене підборіддя та старечу зачіску з пасмами волосся на потилиці. Крім того, місце було надзвичайно небезпечним для справжнього президента РФ. Ймовірно, він побував в окупованих частинах Херсонської та Луганської областей.

19 квітня голова ради РНБО України Олексій Данилов заявив, що на окуповані території їздив двійник Володимира Путіна. За його словами, для зустрічі зі справжнім президентом РФ людям доводиться по два тижні сидіти на карантині і дотримуватися дистанції не менше 18 метрів під час розмови.

Наступного дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на слова про двійників Володимира Путіна. Він назвав заяву дивною.