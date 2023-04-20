У Кремлі відреагували на заяву Данілова про поїздку двійника Путіна на окуповані території

Секретар РНБО заявляв, що поїздки президента РФ не бувають незапланованими, тому в окуповані Херсонську та Луганську області замість нього їздив двійник. Дмитро Пєсков назвав цю гіпотезу "дивною".

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Під час брифінгу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова про двійника Володимира Путіна. Його слова передали журналісти медіа "Комерсант".

"(Можу оцінити цю заяву — ред.) так само як і ви. Назвати її вельми дивною", — сказав Пєсков.

Вчора, 19 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив журналістів телемарафону, що Херсонську та Луганську області відвідував не Путін, а його двійник. Посадовець аргументував це страхом президента РФ за власну безпеку.

"Його там просто фізично не було і бути не могло. Тому що, якщо це відбувається, це заздалегідь ціла процедура. Щонайменше за 2-3 тижні починається підготовчий процес. Ніяких експромтів там вже давно немає", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 20 квітня представник ГУР МО Андрій Юсов звинуватив Володимира Путіна у знищенні найбоєздатнішої частини армії країни-агресорки. Юсов підкреслив, це не означає, що загарбники вже не становлять небезпеку для України.

Також 20 квітня стало відомо про заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової. Вона назвала постачання зброї Україні в разі великомасштабного нападу на мирне населення "ворожим антиросійським актом". Так у міністерстві відреагували на заяву корейського президента.