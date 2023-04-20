Найбоєздатніша частина ЗС РФ знищена Путіним в Україні, — ГУР Міноборони

На думку Андрія Юсова, у Росії на сьогодні немає таких сил для наступу, як на початку повномасштабного вторгнення, і росіяни переходять до стратегічної оборони.

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Президент РФ Володимир Путін знищив найбоєздатнішу частину російської армії, коли відправив її воювати проти України. про це в ефірі телемарафону 20 квітня сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, загалом росіяни зараз переходять до стратегічної оборони, хоча можуть планувати й реалізовувати наступальні операції.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсували, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", — сказав Юсов.

Він зазначив, що на сьогодні в ЗС РФ немає таких наступальних спроможностей, які були на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбоєздатніша частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши в м’ясорубку", — зауважив Андрій Юсов.

Представник ГУР Міноборони України також нагадав, що Сили оборони України зі свого боку готуються до звільнення територій України.

Нагадаємо, що російська армія втратила в Україні понад 2000 танків. Через це в РФ скасували "Танковий біатлон". За інформацією від 18 квітня, що була опублікована на проєкті Oryx, котрий документує підтверджені втрати російської та української сторін, Росія втратила за рік повномасштабного вторгнення понад 10 055 одиниць військової техніки.

ЗС РФ не в змозі проводити широкомасштабні наступи на декількох напрямках, 13 квітня заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).