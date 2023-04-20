Самая боеспособная часть ВС РФ уничтожена Путиным в Украине, — ГУР Минобороны

По мнению Андрея Юсова, у России на сегодняшний день нет таких сил для наступления, как в начале полномасштабного вторжения, и россияне переходят к стратегической обороне.

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Президент РФ Владимир Путин уничтожил наиболее боеспособную часть российской армии, отправив ее воевать против Украины. Об этом в эфире телемарафона 20 апреля сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, россияне сейчас переходят к стратегической обороне, хотя могут планировать и реализовывать наступательные операции.

"Распиаренное "большое" зимнее наступление, которое долго анонсировали, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены", — сказал Юсов.

Он отметил, что на сегодняшний день у ВС РФ нет таких наступательных возможностей, которые были в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку", — заметил Андрей Юсов.

Представитель ГУР Минобороны Украины также напомнил, что Силы обороны Украины в свою очередь готовятся к освобождению территорий Украины.

Напомним, что российская армия потеряла в Украине более 2000 танков. Из-за этого в РФ отменили "Танковый биатлон ". По информации от 18 апреля, опубликованной на проекте Oryx, документирующем подтвержденные потери российской и украинской сторон, Россия потеряла за год полномасштабного вторжения более 10 055 единиц военной техники.

ВС РФ не в состоянии проводить широкомасштабные наступления по нескольким направлениям, 13 апреля заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).