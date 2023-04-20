В Кремле отреагировали на заявление Данилова о поездке двойника Путина на оккупированные территории

Секретарь СНБО заявлял, что поездки президента РФ не бывают незапланированными, поэтому в оккупированные Херсонскую и Луганскую области вместо него ездил двойник. Дмитрий Песков назвал эту гипотезу "странной".

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Во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о двойнике Владимира Путина. Его слова передали журналисты медиа "Коммерсантъ".

"(Могу оценить это заявление — ред.) так же как и вы. Назвать его весьма странным", — сказал Песков.

Вчера, 19 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил журналистов теле-марафона, что Херсонскую и Луганскую области посещал не Путин, а его двойник. Чиновник аргументировал это страхом президента РФ за собственную безопасность.

"Его там просто физически не было и быть не могло. Потому что, если это происходит, это заранее целая процедура. По меньшей мере, за 2-3 недели начинается подготовительный процесс. Никаких экспромтов там уже давно нет", — подчеркнул Данилов.

Напомним, 20 апреля представитель ГУР МО Андрей Юсов обвинил Владимира Путина в уничтожении самой боеспособной части армии страны-агрессорки. Юсов подчеркнул, это не означает, что захватчики уже не представляют опасности для Украины.

Также 20 апреля стало известно о заявлении представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Она назвала поставки оружия Украине в случае крупномасштабного нападения на мирное население "враждебным антироссийским актом". Так в министерстве отреагировали на заявление корейского президента.