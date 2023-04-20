"Антироссийский акт": в МИД РФ высказались о поставках оружия Украине Южной Кореей

В Министерстве иностранных дел считают, что Россия ведет "оборонительные военные действия против Запада". Представительница ведомства Захарова заявила, что ВС РФ якобы наносят "высокоточные удары" только по военным целям.

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Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление президента Южной Кореи Юна Сок Йоля о возможности поставки оружия Украине в случае "крупномасштабного нападения" на мирное население. Слова представительницы МИД Марии Захаровой передали в ТАСС.

"Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим в Киеве. В этой ситуации любые поставки вооружений в Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", — сказала Захарова.

Она рассказала, что российские захватчики якобы атакуют только военные цели. Также, по ее версии, жертвы среди мирных жителей Донецкой и Луганской областей не вызывали сострадания у "коллективного Запада".

"Подобные шаги крайне негативно отразятся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, касающимся коренных интересов безопасности соответствующих стран. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове", — отметила Захарова.

Напомним, 19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сказал журналистам, что страна готова рассмотреть поставки оружия Украине в случае "крупномасштабного нападения на мирных жителей, резни или серьезного нарушения законов войны".

Также 19 апреля российское правительство обнародовало документ, согласно которому представители МИД РФ поедут в мае в Гаагу.