Делегация страны-агрессорки намерена посетить конференции о запрещении химического оружия в Нидерландах. Поездку туда будут оплачивать направляющие их органы РФ.

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На правительственном сайте РФ 19 апреля было опубликовано распоряжение о формировании делегации для поездок в Гаагу. Там представители России будут участвовать в двух конференциях о запрещении химического оружия. Расходы членов делегации примут на себя федеральные ведомства. Об этом известно из документа распоряжения.

В Нидерланды отправятся представители Министерства иностранных дел, Министерства промышленности и торговли, а также Вооруженных сил РФ. Конференции запланированы на 15-25 мая и 27 ноября – 1 декабря.

"Расходы (в рублях и иностранной валюте) связаны с командованием членов делегации РФ, советников, экспертов и технических сотрудников, осуществить за счет средств направляющих федеральных органов исполнительной власти и организаций", — говорится в распоряжении российского правительства.

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Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что давно не видел такого количества "Лад" и "Жигулей", как в Херсонской и Луганской областях. Он пожаловался чиновникам на "скромные доходы" жителей оккупированных территорий, несмотря на их трудолюбие.

Также 19 апреля в росСМИ сообщили о проверках в полицейских участках Москвы. Российская спецслужба подозревает правоохранителей в сотрудничестве с украинцами и распространении данных силовиков.