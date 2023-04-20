Представники РФ поїдуть у Гаагу: МЗС та Міноборони РФ підготували делегацію (фото)

Делегація країни-агресорки має намір відвідати конференції про заборону хімічної зброї у Нідерландах. Поїздку туди оплачуватимуть органи РФ, які їх направляють.

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На урядовому сайті РФ 19 квітня опублікували розпорядження про формування делегації для поїздок у Гаагу. Там представники Росії братимуть участь у двох конференціях про заборону хімічної зброї. Витрати членів делегації візьмуть на себе федеральні відомства. Про це відомо з документа розпорядження.

У Нідерланди поїдуть представники Міністерства закордонних справ, Міністерства промисловості та торгівлі, а також Збройних сил РФ. Конференції заплановані на 15-25 травня та 27 листопада - 1 грудня.

"Витрати (у рублях та іноземній валюті) пов’язані з командуванням членів делегації РФ, радників, експертів та технічних співробітників, здійснити за кошти федеральних органів виконавчої влади та організацій, що їх направляють", — йдеться у розпорядженні російського уряду.

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Нагадаємо, 19 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що давно не бачив такої кількості "Лад" та "Жигулів", як в Херсонській та Луганській областях. Він поскаржився чиновникам на "скромні доходи" мешканців окупованих територій попри їхню працьовитість.

Також 19 квітня у росЗМІ повідомили про перевірки у поліційних відділках Москви. Російська спецслужба підозрює правоохоронців у співпраці з українцями та розповсюдженні даних силовиків.