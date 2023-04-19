У Москві ФСБ "трясе" поліцію через "злив" Україні даних силовиків Кремля, — росЗМІ

Співробітників столичного УВС підозрюють у тому, що за них гроші на просторах даркента надавали особисту інформацію. Спецслужби розпочали "чистки" серед московських копів, під роздачу потрапило навіть начальство.

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Співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) останні кілька тижнів "зачищають" московське Управління внутрішніх справ, підозрюючи поліціянтів у "зливі" особистих даних російських військових. Про це у середу, 19 квітня, повідомляє російське медіа Baza.

"За попередніми даними, співробітники спецслужб з'ясували, що громадяни України через поліціянтів отримували особисті дані, зокрема про російських силовиків", — йдеться у повідомленні.

За даними російських журналістів, витік даних помітили в середині весни, підозри одразу впали на співробітників столичного УВС. За версією ФСБ московські поліціянти за гроші "пробивали" особисті дані для клієнтів з інтернету. Виявилось, що клієнтами були українці.

Повідомляється, що силовики, які шукали витік, вирішили перевірити підозри та провели оперативний експеримент. На форумах у Мережі вони знайшли оголошення з послугами "пробити" дані, відгукнулися на них та попросили надіслати дані на різних співробітників прокуратури Москви. Невдовзі спецслужби отримали запитану інформацію та підтвердили, що зливають її саме через УВС.

"Коли все це розкрилося, в органах почалися "чистки": у відділенні Таганського району вже затримали трьох співробітників, ще кількох — в ОВС по Арбату, а його начальник після рознесення від керівництва написав заяву за власним бажанням", — повідомляють російські журналісти.

Крім того, заяву на звільнення написав і заступник начальника УВС ЦАО — начальник поліції Олексій Щипов. Тепер, за словами джерел росЗМІ, "закручування гайок" серед поліціянтів йде по всій Москві. Зокрема, комп'ютери з базами даних із відділень ретельно перевірили, а багато співробітників було викликано "на розмову".

Нагадаємо, 19 квітня в Держбюро розслідувань заявили, що двох колишніх співробітників СБУ, які зараз працюють на ФСБ, звинувачуються в державній зраді — вони допомагають РФ здійснювати кібератаки на українські інформаційні системи.

Раніше, 10 квітня, повідомлялося, що на допиті ФСБ у РФ померла жінка, яка приїхала забрати 2 депортованих дітей. За словами Миколи Кулеби, у жінки не витримало серце через тривалий психологічний тиск на неї спецслужб РФ.