Підозрювані стали на бік ворога у 2014 році після окупації Криму і відтоді допомагають ФСБ, співпрацюючи з учасниками злочинного хакерського угрупування "Armageddon".

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Двоє колишніх співробітників СБУ, які зараз працюють на ФСБ, звинувачуються у державній зраді — вони допомагають РФ здійснювати кібератаки на українські інформаційні системи. Працівники Державного бюро розслідування завершили стосовно них досудове розслідування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідством встановлено, що ексспівробітники Служби у 2014 році зрадили присягу, перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ РФ. Колаборанти мали навички щодо контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України і допомагали ворожим спецслужбам проводити підривну діяльність проти України.

ФСБвці співпрацювали зі злочинним хакерським угрупованням "Armageddon". Вони здійснювали атаки на комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України, що призводило до витоку та спотворення інформації та маршрутизації в інтересах російських спецслужб.

"Колишні співробітники СБУ обвинувачуються у державній зраді (за ч. 1 ст. 111 КК України) та несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем (ч. 2 ст. 361 КК України). Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі", — повідомили в ДБР.

Нагадаємо, що у ФСБ РФ вважають, що реальна кількість убитих та поранених в Україні росіян становить близько 110 тисяч людей. ФСБ "звинуватила" Міноборони РФ у "приховуванні російських втрат в Україні", зокрема, що у звітах не враховуються втрати серед бійців Росгвардії, найманців ПВК "Вагнер" та військових із Чечні.

У ФСБ РФ заявили, що до вбивства військкора Владлена Татарського причетний українець Юрій Денисов, який прибув до РФ з Києва, а після смерті Татарського вилетів літаком із Росії через Вірменію в Туреччину.