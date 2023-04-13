ФСБ РФ оцінює втрати Росії в Україні в 110 тисяч людей убитими та пораненими, — NYT

Співробітники російської спецслужби звинуватили військових у приховуванні втрат через страх повідомляти "погані новини" командуванню.

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У Федеральній службі безпеки РФ вважають, що реальна кількість убитих та поранених в Україні росіян становить близько 110 тисяч людей. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи американської розвідки, що просочилися.

На думку журналістів, розвідникам вдалося отримати цю інформацію із перехоплень електронних повідомлень.

В одному з документів представники розвідки США зазначили, що ФСБ "звинуватила" Міноборони РФ у "прихованні російських втрат в Україні". У спецслужбі стверджували, що Міноборони не враховує у своїх звітах втрати серед бійців Росгвардії, найманців ПВК "Вагнер" та військових із Чечні.

Розвідка США вважає, що ця інформація показує небажання військових повідомляти командування про "погані новини".

Учора, 12 квітня, агентство Reuters з посиланням на інший документ зі скандального "зливу" повідомило, що, за оцінкою військових США, Росія втратила від 189,5 тисяч до 223 тисяч осіб, з яких убитими — 35,5-43 тисячі.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 до 13.04.23 орієнтовно склали близько 180 590 осіб.

Нагадаємо, 10 квітня на російському телебаченні в ефірі телепрограми "Місце зустрічі" визнали, що втрати ЗС РФ під час бойових дій на території України набагато перевищують безповоротні втрати серед українських військових.

На початку березня офіцер Армії оборони Ізраїлю і редактор військового відділу Фокуса Ігаль Левін заявив, що Росія зараз зазнає найбільших втрат, якщо не брати до уваги перший місяць повномасштабного вторгнення. За його словами, кількість убитих на війні окупантів наближається до тих показників, коли у всій Росії не залишиться людей, яких би ця війна не торкнулася особисто.