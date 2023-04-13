ФСБ РФ оценивает потери России в Украине в 110 тысяч человек убитыми и ранеными, — NYT

Сотрудники российской спецслужбы обвинили военных в сокрытии потерь из-за страха сообщать "плохие новости" командованию.

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В Федеральной службе безопасности РФ считают, что реальное количество убитых и раненых в Украине россиян составляет около 110 тысяч человек. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на утекшие документы американской разведки.

По мнению журналистов, разведчикам удалось получить эту информацию из перехватов электронных сообщений.

В одном из документов представители разведки США отметили, что ФСБ "обвинила" Минобороны РФ в "сокрытии российских потерь в Украине". В спецслужбе утверждали, что Минобороны не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК "Вагнер" и военных из Чечни.

Разведка США считает, что эта информация показывает нежелание военных сообщать командованию о "плохих новостях".

Вчера, 12 апреля, агентство Reuters со ссылкой на другой документ из скандального "слива" сообщило, что, по оценке военных США, Россия потеряла от 189,5 тысячи до 223 тысяч человек, из которых убитыми — 35,5-43 тысячи.

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что общие боевые потери личного состава противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили около 180 590 человек.

Напомним, 10 апреля на российском телевидении в эфире телепрограммы "Место встречи" признали, что потери ВС РФ во время боевых действий на территории Украины намного превышают бесповоротные потери среди украинских военных.

В начале марта офицер Армии обороны Израиля и редактор военного отдела Фокуса Игаль Левин заявил, что Россия сейчас несет наибольшие потери, если не считать первый месяц полномасштабного вторжения. По его словам, количество убитых на войне оккупантов приближается к тем показателям, когда во всей России не останется людей, которых бы эта война не затронула лично.